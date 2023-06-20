Житель Эстонии приговорен в России к 15,5 годам лишения свободы

Псковский областной суд признал виновным в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков гражданина России, который до своего задержания постоянно проживал в Эстонии. Об этом во вторник 20 июня сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Псковской области. Уточняется, что мужчина был задержан прямо на пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе при попытке провезти около 35 килограммов наркотиков.

«Пресечена контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. В ходе досмотра автомобиля в специально оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 18 кг амфетамина и более 17 кг гашиша. Псковским областным судом фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказано в публикациях российских медиа.