Вт, 20.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Банк Эстонии: повышение налогов принесет Эстонии двойную инфляцию

Лийна Лакс
Facebook Twitter
Comments
Мадис Мюллер.
Мадис Мюллер. Фото: Konstantin Sednev

В сегодняшнем утреннем экономическом прогнозе Банк Эстонии также отметил влияние правительственных налоговых изменений на инфляцию в стране.

Банк Эстонии сделал экономический прогноз двумя способами: без налоговых изменений правительства и с учетом принятых вчера вечером Рийгикогу налоговых изменений, в том числе повышения НСО с 20 до 22 процентов.

Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что действие правительственных налоговых пакетов приведет к временному повышению инфляции.

Если в противном случае инфляция в Эстонии, по словам Мюллера, оставалась бы на уровне двух процентов в год, то, прежде всего, из-за косвенного повышения налогов инфляция вырастет до четырех процентов, то есть станет вдвое выше.

Мюллер пояснил, что большее влияние оказывает повышение НСО, что приводит к повышению цен в магазинах.

Ожидается, что из-за более высоких цен частное потребление снизится.

По словам Мюллера, налоговые изменения помогут залатать дыру в государственном бюджете, но не ликвидируют дыру полностью.

Однако в этом году налоговые изменения не повлияют на ВВП, констатировал Банк Эстонии: в этом году как с налоговыми изменениями, так и без них ВВП составляет -1%. В следующем году повышение налогов окажет негативное влияние на ВВП: без повышения налогов он составил бы 2,8%, а из-за налоговых изменений всего 2,4%. В 2025 году рост ВВП составит 3,5% в обоих сценариях.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх