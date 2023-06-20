Банк Эстонии: повышение налогов принесет Эстонии двойную инфляцию

В сегодняшнем утреннем экономическом прогнозе Банк Эстонии также отметил влияние правительственных налоговых изменений на инфляцию в стране.
Банк Эстонии сделал экономический прогноз двумя способами: без налоговых изменений правительства и с учетом принятых вчера вечером Рийгикогу налоговых изменений, в том числе повышения НСО с 20 до 22 процентов.
Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что действие правительственных налоговых пакетов приведет к временному повышению инфляции.
Если в противном случае инфляция в Эстонии, по словам Мюллера, оставалась бы на уровне двух процентов в год, то, прежде всего, из-за косвенного повышения налогов инфляция вырастет до четырех процентов, то есть станет вдвое выше.
Мюллер пояснил, что большее влияние оказывает повышение НСО, что приводит к повышению цен в магазинах.
Ожидается, что из-за более высоких цен частное потребление снизится.
По словам Мюллера, налоговые изменения помогут залатать дыру в государственном бюджете, но не ликвидируют дыру полностью.
Однако в этом году налоговые изменения не повлияют на ВВП, констатировал Банк Эстонии: в этом году как с налоговыми изменениями, так и без них ВВП составляет -1%. В следующем году повышение налогов окажет негативное влияние на ВВП: без повышения налогов он составил бы 2,8%, а из-за налоговых изменений всего 2,4%. В 2025 году рост ВВП составит 3,5% в обоих сценариях.