Банк Эстонии: повышение налогов принесет Эстонии двойную инфляцию

Банк Эстонии сделал экономический прогноз двумя способами: без налоговых изменений правительства и с учетом принятых вчера вечером Рийгикогу налоговых изменений, в том числе повышения НСО с 20 до 22 процентов.

Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что действие правительственных налоговых пакетов приведет к временному повышению инфляции.

Если в противном случае инфляция в Эстонии, по словам Мюллера, оставалась бы на уровне двух процентов в год, то, прежде всего, из-за косвенного повышения налогов инфляция вырастет до четырех процентов, то есть станет вдвое выше.

Мюллер пояснил, что большее влияние оказывает повышение НСО, что приводит к повышению цен в магазинах.

Ожидается, что из-за более высоких цен частное потребление снизится.

По словам Мюллера, налоговые изменения помогут залатать дыру в государственном бюджете, но не ликвидируют дыру полностью.