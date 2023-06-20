В Рийгикогу провалился вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

Вотум недоверия поддержали 34 оппозиционных депутата из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), «Отечества» и Центристской партии, против проголосовали 57 депутатов из Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.

В заявлении о вотуме недоверия, подписанном всеми оппозиционными депутатами, в качестве пояснения говорится, что действия правительства усугубляют демографический кризис; правительство не имеет мандата на повышение налогов; риторика премьер-министра, сравнивающей оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема; коалиция пытается подавить парламент.