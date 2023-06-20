Новый премьер Финляндии не стал говорить о войне РФ против Украины, вступая в должность

Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник официально назначил новое правительство республики, которое возглавил лидер победившей на выборах Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо, сообщает 20 июня сайт финского правительства.

Заместителем Орпо стала новый министр финансов Риикка Пурра («Истинные финны»). МИД Финляндии возглавила Элина Валтонен (НКП), а министром обороны стал экс-министр юстиции в 201702019 годах Антти Хяккянен (оба - от НКП).

Выступая на встрече с президентом Финляндии, новый премьер никак не затронул тему полномасштабной войны, которую развязал в Украине президент соседней с Финляндией страны. Вместе с тем Орпо напомнил о недавнем вступлении страны в НАТО.

«Ситуация с безопасностью в Финляндии безвозвратно изменилась, и европейская безопасность столкнулась с самыми серьезными угрозами за последние десятилетия. Нашему правительству поручено укреплять позицию Финляндии как сильного члена НАТО и продвигать активную политику ЕС», - цитирует нового премьера Финляндии сайт правительства.

Орпо также пообещал стимулировать создание новых рабочих мест, инвестировать в доступное образование и чистую энергетику.

В свою очередь, официально освобожденная от должности премьер-министр Финляндии с 2019 года Санна Марин, выступая на встрече с президентом, заявила, что развязанная Путиным агрессивная война привела к фундаментальным переменам в жизни Финляндии и всей Европы.

«Россия не выиграет свою незаконную и жестокую войну. Финляндия продолжит поддерживать Украину. После вторжения России в Украину в безопасности и привычной среде Финляндии и Европы произошли фундаментальные изменения. Мы как нация должны были определиться с позицией Финляндии в новой ситуации. Решение подать заявку на членство в НАТО вместе со Швецией было принято при сильной поддержке населения и консенсусе в парламенте», - отметила Санна Марин.



Премьер Финляндии в 2019-2023 годах Санна Марин во время прощального визита в Президентском дворце в Хельсинки в статусе главы правительства, 20 июня 2023 года. Фото: IMAGO/Lehtikuva

Санна Марин поблагодарила всех за поддержку работы ее кабинета министров, напомнив, что за время работы ее правительства в стране стало больше на 110 000 трудоустроенных граждан.