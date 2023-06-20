Рейнсалу: мы будем напоминать о лживом поведении правительства

«Правительство Каи Каллас осуществляет леволиберальный проект, о котором народ Эстонии ничего не знал, когда голосовал на выборах Рийгикогу, и на который он им не давал мандат. Коалиция и сама это понимает. Поэтому в Рийгикогу в срочном порядке, связав их с вотумом доверия правительству, продавили беспрецедентное количество раскалывающих общество законов, чтобы затем уйти на летние каникулы в надежде, что за это время люди в Эстонии забудут об этом безобразии», - подчеркнул Рейнсалу.

«Наша задача - быть голосом людей, которых не устраивает подобное поведение. Которые не хотят быть участниками культурных войн и страдать от высокого налогового бремени, которое правительство осенью планирует только повысить. Мы будем напоминать об этом лживом и некрасивом поведении», - сказал лидер «Отечества».

По словам Рейнсалу, текущее правительство неспособно заниматься основными вопросами жизни в Эстонии - поощрением роста уровня жизни людей и экономики, а также государственной безопасностью.