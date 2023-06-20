Пять дней ареста: молодому человеку дорого обошлось желание покрасоваться перед друзьями

В ночь на воскресенье, 18 июня, в городе Выру полиция задержала 20-летнего водителя, который на автомобиле Audi разогнался до 121 км/ч, сообщила в соцсетях Лыунаская префектура. Вчера молодого человека приговорили к пяти суткам ареста.
«В ночь на воскресенье в городе Выру полицейские заметили, как Audi выехала с заправки [Circle K] и направилась в сторону рынка. И ничего бы страшного в этом не было, если бы водитель Audi не решил покрасоваться перед своими друзьями и ехал бы по городу с подходящей скоростью», - говорится в посте префектуры.
«Полицейские замерили скорость вылетевшего с заправки автомобиля примерно на уровне 121 км/ч. Это, в свою очередь, означает, что водитель превысил скоростной режим в городе более чем в два раза», - отметили полицейские.
Патруль остановил автомобиль, а 20-летний водитель был доставлен в арестный дом.
В понедельник суд приговорил его к пяти суткам ареста.