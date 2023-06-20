Пять дней ареста: молодому человеку дорого обошлось желание покрасоваться перед друзьями

«В ночь на воскресенье в городе Выру полицейские заметили, как Audi выехала с заправки [Circle K] и направилась в сторону рынка. И ничего бы страшного в этом не было, если бы водитель Audi не решил покрасоваться перед своими друзьями и ехал бы по городу с подходящей скоростью», - говорится в посте префектуры.