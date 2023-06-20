Фото ⟩ Книги на любой вкус: на пляже появилась библиотека

Местная жительница Маарья Сави проезжала с ребенком на велосипедах и увидела, что на пляже можно одолжить книги. «Мы только что пришли из дома, и пока еще книги есть», - сказала она. К счастью, она нашла подходящую книгу в пляжной библиотеке. «Пока ребенок играет, хорошо почитать книгу, а не сидеть в телефоне», - отметила она.