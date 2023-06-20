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Фото ⟩ Книги на любой вкус: на пляже появилась библиотека

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На центральном пляже в Пярну появилась библиотека, с помощью которой отдыхающие могут найти подходящую книгу и почитать на пляже.

Местная жительница Маарья Сави проезжала с ребенком на велосипедах и увидела, что на пляже можно одолжить книги. «Мы только что пришли из дома, и пока еще книги есть», - сказала она. К счастью, она нашла подходящую книгу в пляжной библиотеке. «Пока ребенок играет, хорошо почитать книгу, а не сидеть в телефоне», - отметила она.

Маарья Сави нашла в пляжной библиотеке книгу по душе. 
Маарья Сави нашла в пляжной библиотеке книгу по душе. Фото: Johanna Roos

Библиотеку разместил на пляже Пярнуский колледж Тартуского университета. По словам специалиста по маркетингу и коммуникации колледжа Биргит Туулемяэ, целью инициативы является популяризация чтения книг. Она отметила, что выбор книг разнообразен, и есть книги для детей, чтобы даже самые маленькие члены семьи могли рассматривать или читать книги на пляже.

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