Фото ⟩ Книги на любой вкус: на пляже появилась библиотека

На центральном пляже в Пярну появилась библиотека, с помощью которой отдыхающие могут найти подходящую книгу и почитать на пляже.
Местная жительница Маарья Сави проезжала с ребенком на велосипедах и увидела, что на пляже можно одолжить книги. «Мы только что пришли из дома, и пока еще книги есть», - сказала она. К счастью, она нашла подходящую книгу в пляжной библиотеке. «Пока ребенок играет, хорошо почитать книгу, а не сидеть в телефоне», - отметила она.
Библиотеку разместил на пляже Пярнуский колледж Тартуского университета. По словам специалиста по маркетингу и коммуникации колледжа Биргит Туулемяэ, целью инициативы является популяризация чтения книг. Она отметила, что выбор книг разнообразен, и есть книги для детей, чтобы даже самые маленькие члены семьи могли рассматривать или читать книги на пляже.