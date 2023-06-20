«Водой нельзя даже умываться». Что происходит на левом берегу Днепра после разрушения Каховской ГЭС?

На правом берегу, который контролирует Украина, ситуация иная. В Херсоне энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы. Власти открыли доступ в микрорайон Корабел, он пострадал сильнее всего. Херсонцы, у которых там жилье, могут беспрепятственно туда попасть впервые после наводнения. До этого из подтопленных районов только эвакуировали людей, но не давали им возвращаться.

С обоих берегов сообщают, что вести спасательные работы приходится под обстрелами.

Если в самом Херсоне воду можно брать из артезианских скважин, никак не связанных с днепровской водой, то во всех населенных пунктах, где воду брали из исчезнувшего теперь Каховского водохранилища, одна из главных проблем - нехватка воды. Вода, затопившая города и села, загрязнена, ее нельзя использовать в хозяйстве. Колодцы, которые она залила, теперь такие же грязные. Воду в бутылках в пострадавшие районы везут из других регионов.

Как ни странно, падение уровня воды не упрощает, а усложняет работу волонтеров, которые все это время помогали людям на левом берегу. «В некоторых поселках, например, в Солонцах, вода уходит, и поэтому становится на лодке не проплыть. Туда успели довольно много помощи забросить, но сейчас для этого уже нужны мощные машины, вездеходы. У волонтеров их нет, а будут ли такие машины задействовать власти, мы не знаем», - рассказала Би-би-си координаторка волонтеров Ксения (имя изменено).