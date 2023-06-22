УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Иванова ночь: жжем, балдеем, пьем, праздник язычников, утром в церковь

В Эстонии празднование Яанипяэв, переходящего в Иванову ночь, традиционно начинается вечером 23 июня и продолжается до утра. Все, кто хочет соприкоснуться с тайными силами природы или исполнить магические обряды, предпочитают не спать, а проводить это время у костра. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии о значении этого государственного праздника, а так же, как и с кем они будут его отмечать.
Александра
- Для вас Яанипяэв праздник больше семейный, традиционный, религиозный или государственный?
- Я думаю, что больше праздник семейный. Это возможность собраться всем вместе, возможность провести совместно время, побыть вне дома. Сейчас, после карантина, многие еще не отвыкли от изоляции, их трудно вытащить куда-то. Тем более, жарко сейчас. А это ночной праздник, прохладно, хорошо.
Антон
- Что для вас означает Яанипяэв?
- Мне кажется, что сегодня мало кто этому празднику придает религиозный смысл, придерживается старинных традиций. Каждый воспринимает любой праздник по-своему. И Иванов день означает для меня семейный праздник, когда можно провести время на природе в хорошую погоду и поесть мяса.
- В чем его отличие от празднования других дат?
- Праздник государственный, поэтому никто не работает, а все в этот день отдыхают. В этом и есть главное отличие. Сами посудите, что у нас выходной день, на работу не надо идти, а школы и детские садики закрыты, то что делать нам? Отдыхать и общаться. С кем? С друзьями, с семьей. Всем хочется выбраться на природу, в этом какое-то разнообразие, отвлечение от быта.
Леонтий
- Для вас Яанипяэв праздник больше семейный, традиционный, религиозный или государственный?
- Я из Украины, и у нас там этот праздник имеет религиозное значение. Я воспринимаю его тоже с религиозной стороны, с учетом народных традиций. Например, сбор папоротника.
- Не кажется ли вам, что Яанипяэв стал общим праздником?
- Объединяющим стал, да. Именно поэтому это очень добрый и хороший праздник для меня. Я всегда его праздную. Сначала иду в церковь, а потом все остальное.
Роман
- В чем особенность Яанипяэв?
- Это такой праздник, в котором люди берут определенные важные черты и стараются им следовать. Конечно, праздник меняется, потому что меняются поколения, интересы, отношение к религии, но основа остается прежней.
Элла
- Что для вас означает Яанипяэв?
- Обычный природный праздник. Он похож на праздник Нового года.
- Как вы его отмечаете?
- Мы специально не привязываемся к конкретной дате, можем начать отдых чуть раньше и выехать куда-то. Обычно с детьми мы выезжаем к морю, делаем шашлыки, отдыхаем все вместе.
Жанна
- В чем особенность Яанипяэв?
- Его можно сравнить с праздником Нового года, только празднуется с шашлыком, а не с оливье. Время, чтобы встретиться вместе большой компанией и пожарить мясо.
- Как вы отмечаете этот праздник?
- Так как у меня маленькие дети, мы отмечаем Яанипяэв одним вечером. А раньше на пару дней выбирались. С палатками выезжали на природу с компанией и отдыхали.
Оксана
- Для вас Яанипяэв праздник больше семейный, традиционный, религиозный или государственный?
- Для меня Иванова ночь - это и традиционный праздник, и семейный, потому что дает возможность всем родственникам воссоединиться. Вместе провести весело время.
- Знали ли вы о празднике в период советской оккупации?
- В советское время мои родители всегда отмечали, а потом посещали этот праздник. Потом, когда уже известно было, где он отмечается, мы всей семьей готовились и всей семьей посещали его. Я не из Таллинна, я из Ида-Вирумаа, и там было традицией проводить Яанипяэв в Уллисте. Там все было дружно, разные национальности, весело, интересно.
- Как вы отмечаете Яанипяэв?
- По-разному. В этот раз мы поедем всей семьей в Пыхья-Ярве и примем участие в концерте.
- Не кажется ли вам, что Яанипяэв стал общим праздником?
- Яанипяэв объединяет и семьи, и национальности. Он дает возможность творчески контактировать русскоязычным с эстоноязычными, и не только русскоязычным, но и разных национальностей, этим он особенно нравится нашей семье.
Алексей
- В чем особенность Яанипяэв?
- Для меня этот праздник больше является поводом для того, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться. Просто хорошо провести свободное время, никакой иной особенности в нем нет. Разве что он национальный, то он дает всем понять, где мы живем все. Что мы в Эстонии.
- Среди ваших знакомых, родственников никто не следует традициям, не исполняет праздничные обряды?
- Нет. У всех так же, как и у меня. Повод посидеть у костра и не более того.
Вера
- Что для вас означает Яанипяэв?
- Для меня, как и для всей Эстонии, - это второй по величине праздник.
- Есть у вас особые традиции в его праздновании?
- Да. Всегда на даче. Если возможность есть, то обязательно маленький костер и шашлычок. Но не всегда получается, потому что рабочие дни накладываются на праздничные.
- Не кажется ли вам, что Яанипяэв стал общим праздником?
- Стал национальным праздником для всех жителей в стране. Во всех населенных пунктах всегда горят костры и проводятся мероприятия. У нас в Маарду он всегда проводится интересно.
Дамир
-В чем особенность Яанипяэва?
- Наверное, этот праздник можно использовать в семейном значении, если не вдаваться в подробности о том, что это за праздник и с чего он начинался. Если люди еще разбираются в том, что они празднуют. Это языческий праздник. Мы должны смотреть на него как христиане, как мусульмане, как иудеи, понимать, что празднуем.
Константин
- Для вас Яанипяэв праздник больше семейный, традиционный, религиозный или государственный?
- Что я могу сказать? Праздник очень древний. У нас празднуют Янов день, в Латвии отмечают Ночь Ивана Купалы, в Беларуси тоже отмечается, а в России не так активно. Для всех этот праздник язычества давно стал народным.
- Отмечался ли он до обретения независимости Эстонии от СССР?
- Везде и всеми, правда, отмечался в советское время полулегально. Костры официально не жгли, но на огородах, на своих дачах, каждый костер жег.
- Не кажется ли вам, что Яанипяэв является объединяющим праздником для народов Балтийского региона?
- Я считаю, что этот праздник объединяет. Эстонцы молодцы, потому что сохранили национальные традиции. Вот эстонцы, латыши сохранили свои традиции, про белорусов не знаю, а в России его не отмечают особо-то. Эстонцы и праздники песни, и танца превратили в общенародные уже. В Яанипяэв с удовольствием гуляют и эстонцы, и русские, и украинцы, да все национальности. Надо учиться всем сохранять традиции, в том числе и древние. Молодежь должна знать культуру.
Ольга
- Отмечался ли Яанипяэв в период существования Эстонской ССР?
- Да, хотя это было советское время, и в ЭССР было совсем все по-другому. Я жила в очень маленьком районе, по Питерскому шоссе если ехать, там был район из пяти домов. Мы детьми все лето были на улице, мы сами собирали большой взрослый костер и сами приносили какие-то угощения. В этот праздник у нас игры были общие и у детей, и у взрослых. Было дружнее.
- Как вы отмечаете Яанипяэв?
- Получается так, что рабочий график у меня скользящий, и чаще всего я на Яанипяэв работаю. Есть люди, у которых работа вот такая. Я в аэропорту работаю, работа очень активная, напряженная, поэтому хочется теперь уже, с годами, пассивного отдыха.
- Не кажется ли вам, что Яанипяэв стал общим праздником?
- Да. Этот праздник, честно говоря, у нас в Эстонии получается интернациональный. И этот факт радует, хоть в этот день мы как-то отдыхаем вместе, веселимся вместе и общаемся.
Эдуард
- Следуете ли вы традициям исполнять обряды Яанипяэв?
- Нет. Это такой праздник, когда мы всей семьей собираемся, потому что у всех выходной. Берем бабушек и дедушек, потому что они сами не могут так весело погулять. Мы всех их вытаскиваем и на отдыхе хорошо проводим время. Конечно, разводим костер, жарим мясо и балдеем.
Елена
- Как вы отмечаете Яанипяэв?
- Если удается отдыхать на Яанипяэв, то встречаю его с семьей, потому что это хороший повод быть вместе. В этот раз я не отмечаю. Дело в том, что у меня танцевальный коллектив, и нас пригласили на празднование Ивановой ночи в Нымме, поэтому поедим и повеселимся там, на сцене.
Нина
-В чем особенность Яанипяэв?
- Все наводят чистоту. Мне нравится, что там уже расчищают площадку, там все покосили. Мужчины там все убирают. Это очень красиво. Я люблю такие наши праздники на улице, где люди выходят и танцуют, веселятся. Это прекрасно, это замечательно.