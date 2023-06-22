УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Иванова ночь: жжем, балдеем, пьем, праздник язычников, утром в церковь

- Знали ли вы о празднике в период советской оккупации?

- В советское время мои родители всегда отмечали, а потом посещали этот праздник. Потом, когда уже известно было, где он отмечается, мы всей семьей готовились и всей семьей посещали его. Я не из Таллинна, я из Ида-Вирумаа, и там было традицией проводить Яанипяэв в Уллисте. Там все было дружно, разные национальности, весело, интересно.

- Как вы отмечаете Яанипяэв?

- По-разному. В этот раз мы поедем всей семьей в Пыхья-Ярве и примем участие в концерте.

- Не кажется ли вам, что Яанипяэв стал общим праздником?

- Яанипяэв объединяет и семьи, и национальности. Он дает возможность творчески контактировать русскоязычным с эстоноязычными, и не только русскоязычным, но и разных национальностей, этим он особенно нравится нашей семье.

Алексей

Алексей. Фото: Денис Антонов

- В чем особенность Яанипяэв?

- Для меня этот праздник больше является поводом для того, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться. Просто хорошо провести свободное время, никакой иной особенности в нем нет. Разве что он национальный, то он дает всем понять, где мы живем все. Что мы в Эстонии.

- Среди ваших знакомых, родственников никто не следует традициям, не исполняет праздничные обряды?

- Нет. У всех так же, как и у меня. Повод посидеть у костра и не более того.

Вера

Вера. Фото: Денис Антонов

- Что для вас означает Яанипяэв?