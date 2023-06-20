Фото ⟩ Президент Эстонии встретился с королем Карлом III

Сегодня в Виндзорском замке президент Эстонии Алар Карис встретился с королем Карлом III. Карис поблагодарил его за сотрудничество и прочные союзнические отношения, сообщает пресс-служба президента.
Президент Карис находится в Лондоне для участия в международной конференции, посвященной поддержке и восстановлению Украины, а также вовлечению в это частного сектора и инвестиций. Целью визита главы государства также является содействие укреплению экономических отношений и предпринимательского сотрудничества между Эстонией и Великобританией.
Президент Карис выступит со вступительной речью на бизнес-семинаре для эстонских и британских предпринимателей, а также на международной конференции Global Corporate Venturing Symposium. На вечернем деловом приеме президент также поприветствует эстонских предпринимателей и британских инвесторов и партнеров по сотрудничеству.