Фото ⟩ Президент Эстонии встретился с королем Карлом III

Президент Карис находится в Лондоне для участия в международной конференции, посвященной поддержке и восстановлению Украины, а также вовлечению в это частного сектора и инвестиций. Целью визита главы государства также является содействие укреплению экономических отношений и предпринимательского сотрудничества между Эстонией и Великобританией.