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Фото ⟩ Президент Эстонии встретился с королем Карлом III

rus.postimees.ee
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Президент Алар Карис и король Карл III.
Президент Алар Карис и король Карл III. Фото: Briti kuningakoda

Сегодня в Виндзорском замке президент Эстонии Алар Карис встретился с королем Карлом III. Карис поблагодарил его за сотрудничество и прочные союзнические отношения, сообщает пресс-служба президента.

Президент Карис находится в Лондоне для участия в международной конференции, посвященной поддержке и восстановлению Украины, а также вовлечению в это частного сектора и инвестиций. Целью визита главы государства также является содействие укреплению экономических отношений и предпринимательского сотрудничества между Эстонией и Великобританией.

Президент Карис выступит со вступительной речью на бизнес-семинаре для эстонских и британских предпринимателей, а также на международной конференции Global Corporate Venturing Symposium. На вечернем деловом приеме президент также поприветствует эстонских предпринимателей и британских инвесторов и партнеров по сотрудничеству.

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