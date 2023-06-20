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Страшная трагедия в Латвии: по подозрению в убийстве семилетней девочки задержаны ее отец и мачеха

rus.tvnet.lv
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К сожалению, пропавшая семилетняя Юстине Рейникова была найдена мертвой.
К сожалению, пропавшая семилетняя Юстине Рейникова была найдена мертвой. Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Семилетняя Юстине Рейникова, пропавшая в Латвии в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, сообщает Государственная полиция страны. По неофициальной информации, по подозрению в убийстве задержаны отец и приемная мать девочки, пишет Rus.TVNET.

По неофициальной информации, отца и приемную мать Юстине задержали сегодня рано утром - к ним прибыли два экипажа Госполиции Латвии.

По неподтвержденным данным, останки Юстине были найдены в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Дубули - деревня в Каунатской волости Резекненского края. По неофициальной информации, в этом месте проживает бабушка Юстине по отцовской линии.

Это в разговоре с порталом Apollo.lv подтвердила глава Наутренского волостного управления Ливия Плавинска. «Их забрали, да, это было до восьми часов», - сказала она изданию.

Ранее полиция сообщила, что тело Юстине с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от места ее жительства. 

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении к ним меры пресечения будет принято в ближайшие дни.

Полиция начала уголовный процесс по статье 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Полиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Семилетняя Юстине пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края около 19 часов вечера 5 мая. Латвийское телевидение (LTV) ранее сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около шести месяцев назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Биологическая мать девочки проживает за границей. LTV также утверждает, что задержаны именно отец и мачеха девочки.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

Галерея: Поиски Юстине Рейниковой в Роговке

Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, прочесывание территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены сотрудники Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения сотрудники правоохранительных органов работали с несколькими версиями, в том числе, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

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