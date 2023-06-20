Страшная трагедия в Латвии: по подозрению в убийстве семилетней девочки задержаны ее отец и мачеха

По неофициальной информации, отца и приемную мать Юстине задержали сегодня рано утром - к ним прибыли два экипажа Госполиции Латвии.

По неподтвержденным данным, останки Юстине были найдены в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Дубули - деревня в Каунатской волости Резекненского края. По неофициальной информации, в этом месте проживает бабушка Юстине по отцовской линии.

Это в разговоре с порталом Apollo.lv подтвердила глава Наутренского волостного управления Ливия Плавинска. «Их забрали, да, это было до восьми часов», - сказала она изданию.

Ранее полиция сообщила, что тело Юстине с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от места ее жительства.

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении к ним меры пресечения будет принято в ближайшие дни.

Полиция начала уголовный процесс по статье 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Полиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.