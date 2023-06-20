Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 июня: как спасаться от комаров, репортаж о гуманитарном конвое в Украину, «звезда» литовской национальной кухни и процессы на Солнце
Сегодня в выпуске:
- Засуха и отсутствие дождей не влияет на распространение назойливых и порой опасных насекомых. Как защититься от комаров, мошек и клещей и чем лечить места укусов - в нашем репортаже
- Вести по стране: принят закон о гендерно-нейтральном браке, как будут повышаться заработные платы учителей и почему звезда эстонского тенниса завершает карьеру
- Несмотря на скандал с непрозрачным использованием средств благотворительной организацией «Слава Украине», помощь украинскому народу от эстонских волонтеров не прекращается. Наш корреспондент принял участие в одном из гуманитарных конвоев
- Нет ничего лучше в летнюю жару, как утолить голод освежающим холодным супом. Наш репортер знакомился с секретами приготовления настоящей звезды литовской национальной кухни - шалти барщи, и поделится рецептом и с нашими зрителями!
- Новости со всего света: опасная находка в макаронах финского производителя, почему в Польше отменили автобусный маршрут номер 666
- И на Солнце бывают пятна. Но что эта расхожая фраза означает в реальности и какие еще процессы на нашем светиле влияют на жизнь землян, выясняла наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 июня.