«Новости в 7» за 20 июня: как спасаться от комаров, репортаж о гуманитарном конвое в Украину, «звезда» литовской национальной кухни и процессы на Солнце

Сегодня в выпуске:

- Засуха и отсутствие дождей не влияет на распространение назойливых и порой опасных насекомых. Как защититься от комаров, мошек и клещей и чем лечить места укусов - в нашем репортаже

- Вести по стране: принят закон о гендерно-нейтральном браке, как будут повышаться заработные платы учителей и почему звезда эстонского тенниса завершает карьеру

- Несмотря на скандал с непрозрачным использованием средств благотворительной организацией «Слава Украине», помощь украинскому народу от эстонских волонтеров не прекращается. Наш корреспондент принял участие в одном из гуманитарных конвоев

- Нет ничего лучше в летнюю жару, как утолить голод освежающим холодным супом. Наш репортер знакомился с секретами приготовления настоящей звезды литовской национальной кухни - шалти барщи, и поделится рецептом и с нашими зрителями!

- Новости со всего света: опасная находка в макаронах финского производителя, почему в Польше отменили автобусный маршрут номер 666

- И на Солнце бывают пятна. Но что эта расхожая фраза означает в реальности и какие еще процессы на нашем светиле влияют на жизнь землян, выясняла наша съемочная группа.