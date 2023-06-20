Фото ⟩ Кто подкинул? Читатель обнаружил под капотом своей машины нечто необычное

Житель улицы Соо прислал фотографию спрятанного под капотом автомобиля жирового шара, который обычно размещают на деревьях для зимнего кормления птиц.

Нашедший сюрприз не знает, как и кто мог его туда подсунуть. «Наверное, кто-то хотел начать вить гнездо. Может, это тот самый деятель, который перегрызает шланги», - говорит автовладелец.