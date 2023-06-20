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Фото ⟩ Кто подкинул? Читатель обнаружил под капотом своей машины нечто необычное

rus.postimees.ee
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Под капотом был жировой шар.
Под капотом был жировой шар. Фото: Erakogu

Месяц назад портал Järva Teataja писал о загадочном животном, которое живет в районе улицы Соо в Пайде и перегрызает шланги именно новых Toyota. Теперь один из местных жителей обнаружил под капотом своего автомобиля нечто необычное.

Житель улицы Соо прислал фотографию спрятанного под капотом автомобиля жирового шара, который обычно размещают на деревьях для зимнего кормления птиц.

Нашедший сюрприз не знает, как и кто мог его туда подсунуть. «Наверное, кто-то хотел начать вить гнездо. Может, это тот самый деятель, который перегрызает шланги», - говорит автовладелец.

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