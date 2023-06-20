Путин утверждает, что в прошлом году Украина сорвала мирный план. Что не так с этой версией?

Наконец, допускают украинские наблюдатели, заявления Владимира Путина могут быть использованы российской пропагандой для расшатывания общественных настроений в Украине.

Риторика, что Россия на самом деле уже победила в войне, Украина уже демилитаризована (об этом на днях заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков) и единственный, кто нуждался и нуждается в продолжении войны, это Владимир Зеленский (ведь если он не будет воевать, его рейтинг упадет), будет активно использоваться российской пропагандой для продуцирования деструктивных дискуссий в украинском обществе, говорил в эфире Радио НВ киевский политолог Вадим Денисенко.

Но представить, что эти российские тезисы действительно найдут сочувствие в Украине, сейчас сложно. Украинские власти в ежедневном режиме сообщают о продолжающихся ракетных обстрелах, в том числе по гражданской инфраструктуре, жертвами которых становятся десятки мирных жителей. В этих условиях слова Владимира Путина о том, что Россия на самом деле желает мира, вряд ли ждет поддержка.

Что будет с переговорами?

Пока — как и на протяжении практически всего течения большой войны между Россией и Украиной — возможности для любых серьезных переговоров кажутся закрытыми. И Москва, и Киев сейчас стоят на позиции, что судьба войны будет решаться не за столом переговоров, а на поле боя, неоднократно рассказывали Би-би-си собеседники в России и Украине.