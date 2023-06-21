Михаил Кылварт ⟩ Культура отмены в Эстонии: клеймить инакомыслящих стало просто

Социально-культурные традиции, которые создавались под влиянием церкви, имеют не только сакральное значение – они выполняют функцию защитного механизма для общества и человека, удерживают от распада и уничтожения. Осознанное следование традициям формирует идентичность личности и сохраняет культуру народа. Можно ли добавить в программу Певческого праздника целый раздел современной электронной музыки? Ведь ничего ни у кого не отбирают, и народные песни по-прежнему останутся в репертуаре мероприятия. Нет, нельзя, потому что это разрушит традиции. И даже если последствия не будут сразу осознаваться или ощущаться, то в долгосрочной перспективе они обязательно наступят, потому что традиции или их отсутствие формируют будущее на столетия вперёд. Именно поэтому все тоталитарные режимы берут под контроль идеологию и культуру, создают свои традиции. Брак – это точно такое же социально-культурное явление, изменение сути которого будет иметь долгосрочные последствия, и церковь это осознаёт.