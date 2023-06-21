Михаил Кылварт ⟩ Культура отмены в Эстонии: клеймить инакомыслящих стало просто

Как просто в последнее время стать «гомофобом» или «агентом кремля», причем правильно было бы вместо «или» поставить знак «равно», пишет мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).
Достаточно быть членом «нерукопожатной» партии, обеспокоиться наличием учителей эстонского языка в русских школах или усомниться в целесообразности легализации однополых браков.
Как просто стало клеймить инакомыслящих: парламентариев, служителей церкви, целые социальные группы. Обвинять в пособничестве преступлениям, в связи с внешним врагом или без всякого смущения называть оппонентов клоунами.
Будь то дискредитация политических конкурентов перед выборами или оправдание бесцеремонности в продвижении противоречивых законопроектов. Цели могут быть разными, а инструмент остается одним.
Либерализм?
Примечательно, что наиболее грубые обвинения и рельефные высказывания слышны из уст тех, кто провозгласил себя защитниками либеральных ценностей и борцами с дискриминацией. Не то чтобы в этом есть что-то новое, но вот концентрация с приходом новой коалиции стала зашкаливать. Но если спросить у премьер-министра или министра внутренних дел, а кого конкретно они имеют в виду, кто конкретно способствовал совершению преступления, кто конкретно «клоун», то прямых ответов не получить.
Произносить слова гораздо легче, чем за них отвечать. А ведь «сначала было слово». При этом именно нынешняя коалиция хочет изменить основание для преследования «за разжигание вражды» и сделать формулировку настолько размытой, что позволит в уголовном порядке наказывать за «высказывания неправильных мыслей» или любое неосторожное слово. Дискуссия по этому вопросу в Рийгикогу (законопроект о риторики ненависти) еще предстоит, но закончится она предсказуемо – по оппозиции пройдутся пресловутым «асфальтным катком». «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», или, проще говоря, мы будем «блажить», а вы – молча созерцайте в сторонке.
Дорога мимо храма
Особенно болезненные исторические ассоциации вызывает нескрываемое неприятие к служителям церкви со стороны министра внутренних дел, и он тут не одинок. Пренебрежение и раздражение по отношению к церкви становится модной тенденцией – проявлением либерализма и просвещенности. Символично, что именно министр внутренних дел по долгу службы должен отвечать за отношения между государством и церковью. Оставление без внимания роли церкви в социально-культурных процессах как раз таки и является проявлением непросвещенности. Ни для кого не секрет, что именно христианство заложило основу системы ценностей и развития культуры Европейской цивилизации.
Как минимум одна политическая партия в Эстонии заявляет о наличии у них долгосрочного плана развития, кажется, лет на двести. На поверку нет даже представления о том, как повлияет инициированная ими налоговая реформа на экономику страны в ближайшие несколько лет. Строго говоря, стройной концепции системного развития больше, чем на один выборный цикл, нет ни у одной партии.
А вот христианская церковь на протяжении тысячелетий доказывала, что способна влиять на процессы в долгосрочной перспективе. Упоминание о первой больнице, открытой при церкви, датируется 1237 годом. Первые школы на территории Эстонии были открыты 700 лет назад именно при монастырях и приходах. Благодаря приходу протестантизма уже 500 лет назад началось преподавание на эстонском языке. Самая ранняя дошедшая до наших дней книга на эстонском языке датирована 1535 годом – это лютеранский катехизис. Не говоря уже о том, что именно идеология протестантизма повлияла на прогресс и экономический рост в Европе.
Социально-культурные традиции, которые создавались под влиянием церкви, имеют не только сакральное значение – они выполняют функцию защитного механизма для общества и человека, удерживают от распада и уничтожения. Осознанное следование традициям формирует идентичность личности и сохраняет культуру народа. Можно ли добавить в программу Певческого праздника целый раздел современной электронной музыки? Ведь ничего ни у кого не отбирают, и народные песни по-прежнему останутся в репертуаре мероприятия. Нет, нельзя, потому что это разрушит традиции. И даже если последствия не будут сразу осознаваться или ощущаться, то в долгосрочной перспективе они обязательно наступят, потому что традиции или их отсутствие формируют будущее на столетия вперёд. Именно поэтому все тоталитарные режимы берут под контроль идеологию и культуру, создают свои традиции. Брак – это точно такое же социально-культурное явление, изменение сути которого будет иметь долгосрочные последствия, и церковь это осознаёт.
Реки вспять
Божьей волей или законами природы была закодирована необходимость участия женщины и мужчины в процессе создания новой жизни. Нельзя исключать, что их разные роли были предопределены и в качестве основы становления личности и физического развития человека. Предположим, что данное понимание является всего лишь архаичной теорией, но и нет достаточно оснований, чтобы утверждать обратное.
Изменениями же в «Законе о семье» отказываются от значимости наличия разнополых родителей. Законодательная инициатива создает все правовые предпосылки, чтобы уровнять шансы между однополыми и разнополыми родителями для появления у них детей. Законодатель пытается исправить досадную «ошибку природы» нормативным регулированием. Только возникает вопрос, кто или что стало источником дискриминации, царившей тысячелетия. Предрассудки, основанные на несовершенстве мироздания?
Интересно, что в течение последних десятилетий мы убеждаем друг друга в губительности нарушения законов природы и в недопустимости вмешательства в естественные процессы. Даже чрезмерно частый покос травы в городском пространстве воспринимается как преступление против окружающей среды. Человек действительно нанес непоправимый урон своей планете и последствия могут стать фатальными. Только, судя по всему, по-прежнему актуально желание «повернуть реки вспять» под лозунгом «Мы не можем ждать милостей у природы, взять их у нее – наша задача».
У актуальных тенденций есть и оборотная сторона. Было бы не искренне не признать, что инициированное коалицией обострение тем, вызывающих противостояние в обществе, приводит к напряжению и к негативным эмоциям, в том числе, по отношению к меньшинствам. Многие оппозиционные политики не стесняются в выражениях и откровенно шельмуют людей за их ориентацию. Это недопустимо. Но вот ответственность в глобальном масштабе сегодня несут правящие партии, которые не в состоянии или не желают просчитывать долгосрочные процессы, а тем более брать за них ответственность.