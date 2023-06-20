Важный момент ⟩ США купили у Эстонии участок земли в Таллинне

На церемонии в Министерстве иностранных дел посол США Джордж П. Кент подчеркнул, что покупка недвижимости является важной вехой для проекта нового посольства, который в настоящее время находится в процессе детального планирования с горуправой Таллинна, а также для партнерства США и Эстонии.

«Это важнейший момент в более чем столетней истории отношений между США и Эстонией. Покупка земли под новое здание посольства США в Таллинне демонстрирует наше стремление стоять бок о бок с нашими эстонскими партнерами, защищая нашу общую безопасность, расширяя и укрепляя наши экономические и культурные связи», - сказал посол Кент.

Посол Кент также рассказал об истории нынешнего местоположения посольства США и его значении в американо-эстонских отношениях.

«Наше нынешнее расположение на улице Кентманни хорошо служило нам с тех пор, как мы впервые переступили порог здания в 1930 году. И хотя мы были вынуждены покинуть Эстонию в 1940 году, мы так и не признали незаконную оккупацию Эстонии Советским Союзом и поддерживали отношения с Эстонской Республикой на протяжении всего периода оккупации. В 1992 году мы вернулись в то же здание, чтобы продемонстрировать преемственность отношений между США и Эстонией».

«Мы благодарны сообществу Кентманни, которое принимало нас столько лет. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью сообщества Уус-Мааильм, и наше новое здание посольства будет расположено на улицах под названием «Америка» благодаря историческому наследию района, восходящему к 19 веку. Мы стремимся быть хорошим соседом и будем использовать комплекс нашего нового посольства для дальнейшего развития и укрепления партнерства между США и Эстонией».