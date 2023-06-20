Видео ⟩ Лжеюристка набросилась в суде на журналистку Postimees Grupp и разбила ее телефон

Попавшая в прошлом году в передачу Kuuuurija Энеке Роотс, которая с помощью самодельного диплома Тартуского университета стала членом Союза юристов, должна была сегодня в Харьюском уездном суде подтвердить информацию о своем имуществе. Однако перед заседанием Роотс напала на приехавшую освещать это журналистку Elu24 и сбросила с третьего этажа ее телефон. «Убирайся отсюда!» - заявила Роотс.
Сегодня в Таллинне в Харьюском уездном суде проходило заседание, на котором рассматривалось ходатайство таллиннского судебного исполнителя Кайре Пыльтс, согласно которому Энеке Роотс должна была под присягой подтвердить, что предоставленная судебному исполнителю информация о ее имуществе является правильной.
Перед началом судебного заседания Роотс уже ждала в коридоре здания суда. На место прибыли и журналисты, которые планировали освещать заседание.
Пришлось вмешаться полиции
«Я приехала, чтобы осветить заседание по делу Энеке Роотс. Я открыла дверь зала заседания и представилась, что я журналистка», - рассказывает сотрудница портала Elu24 Кетлин Крузе.
«Когда дверь в зал открылась, Роотс напала на моего коллегу. Я взяла свой телефон, чтобы заснять это. Мне удалось снять несколько секунд, когда она начала приближаться ко мне. Я была в зале суда, когда она схватила меня за руку, хотела отобрать телефон и ударила меня о стену зала суда, так что я ударилась головой».
Роотс забрала у журналистки телефон, бросила его на пол и несколько раз наступила на него ногой. Потом она попыталась его разломить руками.
«Я была шокирована. Я спросила, что она делает. Затем она подняла мой телефон с пола, вышла из зала суда и сбросила его с третьего этажа, - говорит Крузе. - Я все время представлялась и говорила, что это открытое судебное заседание, и я пришла освещать его как журналист... После того, как телефон был разбит, а я подверглась нападению, я осталась ждать за дверью, пока секретарь по просьбе судьи не попросил меня войти в зал суда».
Секретарь суда также подтвердил, что судебное заседание является открытым и в нем могут участвовать журналисты.
«Заседание длилось всего пять минут и тут приехала полиция. Энеке Роотс доставили в отделение полиции, если я правильно понял», - говорит Крузе.
Для журналиста, подвергшегося нападению, самое печальное, что такое вообще могло произойти в здании суда. «Я также сказала охраннику здания суда вызвать полицию... Я всего лишь выполняю свою работу, я должна освещать это заседание, но моя работа не будет выполнена, если я не смогу зайти в зал суда, поскольку человек агрессивен», - описывает журналистка.
«Как журналист я никогда бы не подумала, что такое вообще может произойти. Я пришла делать свою работу, - говорит журналистка. - Никогда бы подобного не ожидала. Она также отправляла письмо с угрозами начальнице [Катрин Луст], но когда ты видишь во взгляде человека, что она в ярости, и ты в принципе ничего не можешь сделать… Это действительно страшно».
По словам охранника Харьюского уездного суда, он увидел по видеокамере, что Энеке Роотс бросила телефон, и сразу же позвонил в Центр тревоги. «Прибытие полиции заняло некоторое время», - говорит охранник.
Роотс подделала диплом Тартуского университета
Роотс стала известна широкой публике в прошлом году из передачи Kuuuurija, в которой рассказывалось о ее самодельном юридическом дипломе.
Хотя Союз юристов Эстонии и Тартуский университет подтвердили в передаче, что Роотс никогда не получала юридического образования, «юристка» подала в суд на ведущую Kuuuurija Катрин Луст. Роотс посчитала, что фрагмент передачи нанес ущерб ее репутации.
Через суд она также потребовала опровержения содержащих неверную информацию заявлений и оценок, удаления как страницы Kuuuurija в Facebook, так и статей Elu24, компенсации в размере 150 000 евро и личных извинений.
В течение года Роотс подала три иска против Катрин Луст, Duo Media и Postimees.
Присяжный адвокат Кармен Турк: нападения на журналистов представляют собой особо серьезное нарушение прав человека
Турк отмечает, что такие нападения направлены не только на отдельных лиц, но и лишают других людей права на информацию, тем самым ограничивая публичные дискуссии, лежащие в основе демократии. Освещение публичных заседаний в здании суда, безусловно, является той частью журналистики, которая подлежит самой высокой защите.
Ей не известно ни одного случая нападения на журналиста в здании суда в Эстонии за последние десятилетия. Сравнивая статистику нападений на журналистов в мире и Европе, Эстонию можно считать страной, где профессия журналиста безопасна.
По состоянию на 2022 год Европейская база данных о нападениях на прессу содержит 289 предупреждений о серьезных угрозах или нападениях на свободу прессы в 37 странах, где журналисты были убиты, заключены в тюрьму, подверглись нападениям, преследованиям с использованием правовых мер и были организованы кампании по дискредитации, в том числе в Европе были убиты 13 журналистов.
Насчет Эстонии есть одно предупреждение. Оно касается случая от 17.02.2022. В тот день журналиста Postimees Сандера Пунамяэ в Таллинне вынудили покинуть демонстрацию против вакцинации, которую организовал Варро Вооглайд. Репортер, освещавший протесты против Covid, был назван толпой пропагандистом и лжецом, и над ним глумились, пока он не был вынужден покинуть демонстрацию. Пунамяэ подвергся публичному унижению на глазах полицейских, которые не вмешались, чтобы защитить журналиста, исполнявшего свои служебные обязанности.
Журналисты и другие деятели средств массовой информации играют чрезвычайно важную роль в демократическом обществе: освещать имеющие общественный интерес события посредством репортажей и, конечно же, рассказывать обществу о публичных судебных процессах. Выполнять эту роль должны журналисты, но государство обязано обеспечить, чтобы журналист мог выполнять эту роль. На основании Европейской конвенции о правах и свободах человека и Хартии Европейского союза об основных правах государство обязано принимать меры для обеспечения безопасности журналистов. На открытых заседаниях в суде уж точно.
Принимая во внимание тему этой статьи, нападение на журналистов является лишь частью действий конкретного злоумышленника против журналистов: она подала многочисленные иски против журналистов и СМИ, она притесняет журналиста, отправляя ему многочисленные электронные письма, содержащие угрозы. Именно такими ситуациями были обеспокоены главы европейских государств.
Когда шесть лет назад убийство мальтийского журналиста-расследователя Дафны Каруаны Галиции попало на первые полосы европейских газет, выяснилось, что до убийства против нее было подано 47 исков о клевете.
Это дело тогда подняло на политическую арену истинный масштаб правовых угроз в отношении журналистов-расследователей. Через месяц после убийства Дафны Каруаны Галиции Европейский парламент призвал Европейскую комиссию разработать новый закон, который мог бы защитить Дафну от исков SLAPP. Аналогичный процесс начался и в Совете Европы, целью которого является создание правового инструмента для 46 государств-членов.