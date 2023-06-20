Видео ⟩ В суде лжеюрист набросилась на сотрудницу Postimees Grupp и разбила ее телефон

Через суд она также потребовала опровержения содержащих неверную информацию заявлений и оценок, удаления как страницы Kuuuurija в Facebook, так и статей Elu24, компенсации в размере 150 000 евро и личных извинений.

В течение года Роотс подала три иска против Катрин Луст, Duo Media и Postimees.

Присяжный адвокат Кармен Турк: нападения на журналистов представляют собой особо серьезное нарушение прав человека

Турк отмечает, что такие нападения направлены не только на отдельных лиц, но и лишают других людей права на информацию, тем самым ограничивая публичные дискуссии, лежащие в основе демократии. Освещение публичных заседаний в здании суда, безусловно, является той частью журналистики, которая подлежит самой высокой защите.

Ей не известно ни одного случая нападения на журналиста в здании суда в Эстонии за последние десятилетия. Сравнивая статистику нападений на журналистов в мире и Европе, Эстонию можно считать страной, где профессия журналиста безопасна.

По состоянию на 2022 год Европейская база данных о нападениях на прессу содержит 289 предупреждений о серьезных угрозах или нападениях на свободу прессы в 37 странах, где журналисты были убиты, заключены в тюрьму, подверглись нападениям, преследованиям с использованием правовых мер и были организованы кампании по дискредитации, в том числе в Европе были убиты 13 журналистов.

Насчет Эстонии есть одно предупреждение. Оно касается случая от 17.02.2022. В тот день журналиста Postimees Сандера Пунамяэ в Таллинне вынудили покинуть демонстрацию против вакцинации, которую организовал Варро Вооглайд. Репортер, освещавший протесты против Covid, был назван толпой пропагандистом и лжецом и над ним глумились, пока он не был вынужден покинуть демонстрацию. Пунамяэ подвергся публичному унижению на глазах полицейских, которые не вмешались, чтобы защитить журналиста, исполнявшего свои служебные обязанности.

Журналисты и другие представители средств массовой информации играют чрезвычайно важную роль в демократическом обществе: освещать имеющие общественный интерес события посредством репортажей и, конечно же, рассказывать обществу о публичных судебных процессах. Выполнять эту роль должны журналисты, но государство обязано обеспечить, чтобы журналист мог выполнять эту роль. На основании Европейской конвенции о правах и свободах человека и Хартии Европейского союза об основных правах государство обязано принимать меры для обеспечения безопасности журналистов. На открытых заседаниях в суде уж точно.

Принимая во внимание тему этой статьи, нападение на журналистов является лишь частью действий конкретного злоумышленника против журналистов: она подала многочисленные иски против журналистов и СМИ, она притесняет журналиста, отправляя ему многочисленные электронные письма, содержащие угрозы. Именно такими ситуациями были обеспокоены главы европейских государств.

Когда шесть лет назад убийство мальтийского журналиста-расследователя Дафны Каруаны Галиции попало на первые полосы европейских газет, выяснилось, что до убийства против нее было подано 47 исков о клевете.

Это дело тогда подняло на политическую арену истинный масштаб правовых угроз в отношении журналистов-расследователей. Через месяц после убийства Дафны Каруаны Галиции Европейский парламент призвал Европейскую комиссию разработать новый закон, который мог бы защитить Дафну от исков SLAPP. Аналогичный процесс начался и в Совете Европы, целью которого является создание правового инструмента для 46 государств-членов.