Фото ⟩ В Таллинне горит дом

Rus.Postimees.eeТаллиннФото ⟩ В Таллинне горит домИнгрид Ландейро, журналист20 июня 2023, 21:56Facebook TwitterComments В Таллинне открытым пламенем полыхает заброшенное здание. Дым распространяется также на Ярвевана-теэ. Сегодня, 20 июня, в 21.08 в Спасательный департамент поступило сообщение, что горит заброшенный дом на улице Луйте. На момент прибытия спасателей здание полыхало открытым огнем.На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.По словам очевидцев, дым распространился и на Ярвевана-теэ. Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателидымспасательный департаментЯрвевана-теэ Pекомендуем