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Фото ⟩ В Таллинне горит дом

Ингрид Ландейро
, журналист
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В Таллинне открытым пламенем полыхает заброшенное здание. Дым распространяется также на Ярвевана-теэ. 

Сегодня, 20 июня, в 21.08 в Спасательный департамент поступило сообщение, что горит заброшенный дом на улице Луйте. На момент прибытия спасателей здание полыхало открытым огнем.

На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.

По словам очевидцев, дым распространился и на Ярвевана-теэ. 

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