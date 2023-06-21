Рейтинги: Партия реформ продолжает увеличивать отрыв от EKRE

Согласно свежему опросу фирмы Norstat, возглавляющая правительство Партия реформ продолжает увеличивать отрыв от оппозиционной EKRE в рейтинге популярности политических сил.
Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 26,8%, EKRE – 23,2% и Центристскую партию – 16,1% граждан, имеющих право голоса.
Последние сводные результаты отражают период опроса с 23 мая по 20 июня, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка Партии реформ, занявшей первое место, и EKRE, занявшей второе место, за неделю существенно не изменилась. Число сторонников реформистов выросло на 1,1%, а поддержка EKRE снизилась на один процент. Поддержка Центристской партии за неделю упала на 0,3 процентного пункта.
За тройкой лидеров расположились «Отечество» (10,1%) и СДПЭ (9,7%) и «Ээсти 200» (8,9%).
Коалиционные партии поддерживают 45,4% респондентов, а оппозиционные – 49,4%.