Рейтинги: Партия реформ продолжает увеличивать отрыв от EKRE

Последние сводные результаты отражают период опроса с 23 мая по 20 июня, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка Партии реформ, занявшей первое место, и EKRE, занявшей второе место, за неделю существенно не изменилась. Число сторонников реформистов выросло на 1,1%, а поддержка EKRE снизилась на один процент. Поддержка Центристской партии за неделю упала на 0,3 процентного пункта.