За десять лет число ДТП, обусловленных поведением пожилых людей, выросло на 70%

«За пять месяцев этого года участниками примерно четверти несчастных случаев, зарегистрированных в отделе дорожного страхования Swedbank, была молодежь возрастом 18–30 лет. Быстрая езда, превышения допустимой скорости, опасные маневры и обгоны, непристегнутые ремни безопасности и вождение автомобиля в нетрезвом виде – все это досадная составляющая печальной статистики дорожно-транспортных происшествий, связанных с молодежью», – сказал Жемков.

«Молодежи нужно еще больше осознавать последствия, к которым могут приводить рискованное поведение, халатность и переоценка своих возможностей. Водитель несет ответственность не только за себя, но и за всех остальных участников дорожного движения – за своих пассажиров, пешеходов и людей, едущих в других транспортных средствах», – подчеркнул Жемков.

Возраст половины водителей транспортных средств, поведение которых обусловило ДТП, составляет 27–49 лет. Их больше всех на дорогах, и поведение каждого 19-го из них обуславливает дорожно-транспортное происшествие в течение года. Поведение молодежи возрастом до 26 лет обуславливает 14 процентов случаев, связанных с дорожным страхованием, но в случае них часто имеют место ущербы: поведение каждого седьмого водителя обуславливает дорожно-транспортное происшествие в течение года.

Дорожно-транспортные происшествия, обусловленные поведением водителей транспортных средств возрастом 50–64 года, составляют четверть всех несчастных случаев, а в случае водителей возрастом от 65 лет соответствующий показатель составляет 12 процентов. Частота возникновения ущербов в случае этих возрастных групп чуть ниже среднего значения. В прошлом году дорожно-транспортные происшествия были обусловлены поведением в среднем каждого 19-го водителя транспортного средства. Частота возникновения ущербов – это количество страховых случаев, происходящих в течение страхового года.

Если случится дорожно-транспортное происшествие, его можно будет оформить на странице avarii.lkf.ee.