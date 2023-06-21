За десять лет число ДТП, обусловленных поведением пожилых людей, выросло на 70%

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), за последние десять лет доля ДТП, причиной которых стало поведение водителей пожилого возраста, увеличилась на 70 процентов.
В этом году поведение пожилых людей возрастом от 65 лет обусловило 1700 случаев, связанных с дорожным страхованием. Однако ущербы чаще всего имеют место в случае молодых водителей возрастом до 26 лет: в течение года поведение каждого седьмого из них приводит к дорожно-транспортному происшествию.
По словам менеджера в области предотвращения ущербов LKF Юлли Рейметс, следует обращать внимание как на молодежь, так и на пожилых людей, поскольку молодежь больше всех рискует на дорогах, а чем старше становится человек, тем выше становится вероятность того, что его поведение обусловит несчастный случай ввиду его расстройства здоровья.
«Если ваш близкий человек или друг хочет сесть за руль в состоянии опьянения, следует ему воспрепятствовать. Также следует запретить дедушке или пожилому соседу управлять автомобилем, если состояние его здоровья может представлять угрозу для других участников дорожного движения», – объяснила Рейметс и добавила, что часто причинами дорожно-транспортных происшествий становятся также усталость и рассеянность внимания.
За пять месяцев этого года в Эстонии произошло 14 тысяч случаев, связанных с дорожным страхованием. Общая сумма ущербов составила 28 миллионов евро, а средняя сумма ущерба возросла до 2030 евро. Помимо этого, поведение водителей транспортных средств, зарегистрированных в Эстонии, обусловило тысячу несчастных случаев за рубежом.
По мнению менеджера в области страхования рисков Swedbank Алексея Жемкова, зачастую молодежь подстегивает жажда продемонстрировать, что они не боятся рисковать и умеют справляться с непростыми ситуациями.
«За пять месяцев этого года участниками примерно четверти несчастных случаев, зарегистрированных в отделе дорожного страхования Swedbank, была молодежь возрастом 18–30 лет. Быстрая езда, превышения допустимой скорости, опасные маневры и обгоны, непристегнутые ремни безопасности и вождение автомобиля в нетрезвом виде – все это досадная составляющая печальной статистики дорожно-транспортных происшествий, связанных с молодежью», – сказал Жемков.
«Молодежи нужно еще больше осознавать последствия, к которым могут приводить рискованное поведение, халатность и переоценка своих возможностей. Водитель несет ответственность не только за себя, но и за всех остальных участников дорожного движения – за своих пассажиров, пешеходов и людей, едущих в других транспортных средствах», – подчеркнул Жемков.
Возраст половины водителей транспортных средств, поведение которых обусловило ДТП, составляет 27–49 лет. Их больше всех на дорогах, и поведение каждого 19-го из них обуславливает дорожно-транспортное происшествие в течение года. Поведение молодежи возрастом до 26 лет обуславливает 14 процентов случаев, связанных с дорожным страхованием, но в случае них часто имеют место ущербы: поведение каждого седьмого водителя обуславливает дорожно-транспортное происшествие в течение года.
Дорожно-транспортные происшествия, обусловленные поведением водителей транспортных средств возрастом 50–64 года, составляют четверть всех несчастных случаев, а в случае водителей возрастом от 65 лет соответствующий показатель составляет 12 процентов. Частота возникновения ущербов в случае этих возрастных групп чуть ниже среднего значения. В прошлом году дорожно-транспортные происшествия были обусловлены поведением в среднем каждого 19-го водителя транспортного средства. Частота возникновения ущербов – это количество страховых случаев, происходящих в течение страхового года.
Если случится дорожно-транспортное происшествие, его можно будет оформить на странице avarii.lkf.ee.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Бюро зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.