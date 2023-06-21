Медленное контрнаступление Украины. В чем планы воюющих сторон?

Учитывая большую протяженность линии фронта в Херсонской, Запорожской и части Донецкой областей (свыше 450 км, если считать от устья Днепра до района Волновахи), на западном фланге оно сделало ставку на естественную водную преграду, а на танкоопасном восточном фланге — на мощные оборонительные укрепления.

Эти укрепления, получившие неофициальное название «линия Суровикина», представляют собой разветвленную сеть окопов, блиндажей, противотанковых рвов, бетонных надолбов и других фортификаций, а также обширные минные поля.

Всего создано как минимум три оборонительных рубежа, они не везде параллельны друг другу, каждый из них выполняет отдельную функцию.

Первый рубеж, проходящий по условной линии Каменское — Работино — Пологи — Старомлыновка — Волноваха, служит операционной зоной. Численность обороняющихся войск там относительно невысока, но именно там больше всего минных полей, нередко занимающих сплошную площадь.

Задача первого рубежа обороны — остановить или хотя бы задержать продвижение противника. Если же он пойдет в наступление крупными силами, то способствовать нанесению ему максимально возможного урона путем установки дополнительных минно-фугасных заграждений и корректирования огня артиллерии и авиации, а также по мере сил удерживать позиции и укрепрайоны, не давая противнику возможности развернуть плацдарм для наступления на вторую линию обороны.