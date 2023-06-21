Исследование: в Эстонии насчитывается 178 000 людей, подверженных серьезному риску

Целью сравнительного исследования, впервые проведенного в странах Балтии, было выяснить, какова доля людей, которые находятся в экономической и/или социальной изоляции или подвергаются значительному риску оказаться в ней. Самая высокая доля «невидимых» людей в Латвии, самая низкая – в Эстонии.
Исследователи должны были выявить и охарактеризовать социальные группы жителей стран Балтии, которые по разным причинам испытывают трудности с интеграцией в общество и не слишком успешно справляются с повседневной жизнью.
Масштабный анализ, проведенный исследовательской фирмой Norstat под руководством Рижской Высшей школы бизнеса, искусств и технологий (RISEBA) показывает, что в нашем обществе присутствует значительная доля людей, которых можно считать «невидимыми» (от англ. invisibles). Среди прочего исследователи смогли описать группы таких людей. Например, к ним относятся люди с низким уровнем образования, низкооплачиваемые разведенные родители, люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями или люди, социально-экономический профиль которых является препятствием для получения кредита.
Исследование показало, что в Эстонии насчитывается около 178 000 «невидимых» людей, в Латвии их 396 000, а в Литве – 410 000. Их доля среди населения в возрасте 18-74 лет в Эстонии составляет 18,9%, в Литве 20%, а в Латвии 27,6%.
Сравнительный анализ также позволил выяснить, что в Эстонии 135 000 человек находятся в экономически неблагоприятном положении, а в Латвии и Литве эти цифры составляют 331 000 и 336 000 соответственно.
Исследование выявило 14 факторов риска, комбинации которых влияют на попадание человека в группу «невидимых». Значительная часть людей, подверженных социальной изоляции, столкнулась с потерей регулярного дохода, испытывают трудности в поиске работы, не имеют сбережений или имеют их в недостаточном объеме, характеризуются низкой финансовой грамотностью, склонны к социальной изоляции и неуверенны в себе.
По мнению доцента Таллиннского технического университета (TalTech) Марины Ярвис, это сравнительное исследование крайне важно для стран Балтии. Проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, какое влияние на общество оказывает социальная изоляция и его риск, а также служат базой для формирования политики, основанной на фактических знаниях.
«Людей, подверженных риску социальной изоляции или пострадавших от нее в данном исследовании называют „невидимыми“. «Они живут рядом с нами и при этом лишены основных социальных и экономических возможностей», —сказала Ярвис. – Осознание этой проблемы и повышение общей осведомленности являются важным шагом к изменению ситуации и интеграции этих людей в общество». Она также отмечает, что проблема социальной изоляции по-прежнему стоит очень остро несмотря на то, что форма выражения бедности, неравенства и социальной изоляции со временем могут меняться.
«“Невидимый“ человек может быть кем угодно. Он может быть человеком, который постоянной основе ухаживает за родственником, студентом дневного отделения, учащимся с полной нагрузкой, или родителем, который принял неразумное финансовое решение и столкнулся с тем, что теперь его негативные последствия влияют и на близких, и на его собственное душевное и физическое здоровье, а также на социально-экономическую ситуацию в семье и многое другое», - добавила Ярвис.
По словам Марины Ярвис, «невидимые» люди находятся в уязвимом положении, не вовлечены в нормальное функционирование общества, не участвуют в развитии экономики и не имеют доступа к социальным гарантиям. «Многие испытывают проблемы с интеграцией в общество, поскольку формально не имеют права на получение помощи и по разным причинам не могут или не хотят просить о ней. Исследование показало, что социально-экономические модели повторяются, то есть следующему поколению сложно вырваться из порочного круга невидимости или риска социальной изоляции, сложившегося в семье».
В обществе есть люди с низкими доходами, которые не могут получить помощь, цель которой поддержать наиболее уязвимые слои населения. «Например, у этих людей есть какое-то имущество или их среднемесячный доход в пересчете на члена семьи чуть выше прожиточного минимума. Существует множество различных сценариев, которые приводят к социальной изоляции, - отметил инициатор исследования профессор Валтерс Каже, доктор экономики и Рижской Высшей школы бизнеса, искусств и технологий (RISEBA).
По словам Марины Ярвис, довольно сложно увидеть статистически общие для «невидимых» людей комбинации факторов риска, включающих в себя демографию, образ жизни и другие нюансы. Также нелегко предотвратить на практике их возникновение. Однако эти факторы риска, как правило, схожи во всех странах Балтии и оказывают значительное влияние на повседневную жизнь 20%-25% населения.
«Уникальность исследования RISEBA/Norstat заключается в его личностно-ориентированном подходе. Он учитывает психологические и мотивационные факторы для описания поведения исследуемых групп людей. В качестве примера можно привести работников со средним или профессиональным образованием, зарабатывающих выше минимальной заработной платы, которые не повышали свое образование или квалификацию в течение последних десяти лет. Их дохода должно хватать на повседневную жизнь, но его недостаточно для того, чтобы, к примеру, улучшить жилищные условия, обратившись в банк или к небанковскому финансовому сектору», - сказала доцент TalTech Марина Ярвис.
Предыдущие исследования показали, что для поддержки людей, подверженных риску социальной изоляции, необходимо обеспечить равный уровень социальной защиты и достойный минимальный доход для всех. Кроме того, нужно поддерживать обучение на протяжении всей жизни, отвечающее меняющимся потребностям рынка труда, поощрять людей активно участвовать в нем, обучать финансовой грамотности и поддерживать предприимчивость на всех уровнях образования.