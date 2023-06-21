Банк Эстонии: реальные доходы населения восстанавливаются

По оценке аналитиков, инфляция в 2024 году опустится до 4%, а наиболее существенное влияние на рост цен окажет решение о повышении налога с оборота с 20% до 22%.

«Самым главным ключевым словом на данный момент является восстановление покупательной способности. Как жителей Эстонии, так и покупателей на наших экспортных рынках. Если говорить об Эстонии, то мы видим, что реальные доходы населения в течение последних шести месяцев находятся на пути восстановления», - рассказал экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.