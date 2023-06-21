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Банк Эстонии: реальные доходы населения восстанавливаются

rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В Банке Эстонии оценили влияние принятых на этой неделе парламентом налоговых изменений на экономику страны, пишет Rus.ERR.

По оценке аналитиков, инфляция в 2024 году опустится до 4%, а наиболее существенное влияние на рост цен окажет решение о повышении налога с оборота с 20% до 22%.

«Самым главным ключевым словом на данный момент является восстановление покупательной способности. Как жителей Эстонии, так и покупателей на наших экспортных рынках. Если говорить об Эстонии, то мы видим, что реальные доходы населения в течение последних шести месяцев находятся на пути восстановления», - рассказал экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.

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