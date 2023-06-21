Фото ⟩ «То, что происходит, – ужасно»: спасатели третий день не могут потушить лесной пожар

Кроме того, температура почвы настолько велика, что расплавляет подошвы ботинок спасателей. На снимках видно, что в огонь попали также несколько пожарных шлангов. Во вторник утром в зоне пожара было обнаружено еще десять очагов возгорания, которые тушат три профессиональные и две добровольные спасательные команды.

Спасательный департамент напоминает, что по всей Эстонии действует пожароопасный период, и в целях предотвращения крупных пожаров в лесах и на торфяных полях запрещено разводить костры и делать гриль, а также курить. Спасатели проводят рейды, и если кто-то развел костер в запрещенном месте, отдается распоряжение его потушить или же спасатели делают это сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро для частного лица и до 3200 евро для юридического лица.