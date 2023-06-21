Лучница Трийну Лилиенталь завоевала на крупных соревнованиях бронзу

17 июня в Финляндии прошли соревнования Itti Open 2023, в которых также приняли участие эстонские лучники: Трийну Лилиенталь, Карл Кивило и Каролине Кивило. Itti Open является состязанием высокого уровня, в котором в этот раз приняли участие более сотни спортсменов. И оно является очень важным для финской сборной, чтобы пройти на чемпионат мира.
Эстонская лучница Трийну Лилиенталь заняла третье место на Itti Open 2023 и завоевала бронзовую медаль.
«Уровень соревнований был высоким, и это мотивировало меня стрелять лучше, - сказала Трийну Лилиенталь. - Погода была жаркая и безветренная. На этот раз в финалах я допустила некоторые ошибки и в итоге заняла третье место, но я чувствую, что эти соревнования стали хорошей подготовкой к июльскому чемпионату мира».
Набранные на соревнованиях Itti Open 2023 646 очков снова подняли Трийну Лилиенталь в число спортсменок сборной, выполнивших А-норматив.
Каролине Кивило заняла второе место в классе U13 на соревнованиях Itti Open 2023, а Карл Кивило завершил соревнования на 9-м месте.