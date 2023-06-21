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Лучница Трийну Лилиенталь завоевала на крупных соревнованиях бронзу

rus.postimees.ee
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Трийну Лилиенталь.
Трийну Лилиенталь. Фото: Eesti Vibuliit

17 июня в Финляндии прошли соревнования Itti Open 2023, в которых также приняли участие эстонские лучники: Трийну Лилиенталь, Карл Кивило и Каролине Кивило. Itti Open является состязанием высокого уровня, в котором в этот раз приняли участие более сотни спортсменов. И оно является очень важным для финской сборной, чтобы пройти на чемпионат мира.

Эстонская лучница Трийну Лилиенталь заняла третье место на Itti Open 2023 и завоевала бронзовую медаль.

«Уровень соревнований был высоким, и это мотивировало меня стрелять лучше, - сказала Трийну Лилиенталь. - Погода была жаркая и безветренная. На этот раз в финалах я допустила некоторые ошибки и в итоге заняла третье место, но я чувствую, что эти соревнования стали хорошей подготовкой к июльскому чемпионату мира».

Набранные на соревнованиях Itti Open 2023 646 очков снова подняли Трийну Лилиенталь в число спортсменок сборной, выполнивших А-норматив.

Каролине Кивило заняла второе место в классе U13 на соревнованиях Itti Open 2023, а Карл Кивило завершил соревнования на 9-м месте.

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