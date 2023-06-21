Лучница Трийну Лилиенталь завоевала на крупных соревнованиях бронзу

«Уровень соревнований был высоким, и это мотивировало меня стрелять лучше, - сказала Трийну Лилиенталь. - Погода была жаркая и безветренная. На этот раз в финалах я допустила некоторые ошибки и в итоге заняла третье место, но я чувствую, что эти соревнования стали хорошей подготовкой к июльскому чемпионату мира».