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Можно ли в будущем отменить право однополых пар вступать в брак? Отвечают специалисты

Анастасия Тидо
, журналист
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Таллиннский ЗАГС
Таллиннский ЗАГС Фото: Konstantin Sednev

В последние годы наши правительства до следующих выборов не дотягивают, разваливаясь через два-три года после создания. Поскольку нельзя быть уверенными, что следующее правительство будет либеральным, возникает вопрос: в случае смены правительства, можно ли будет «откатать обратно» право однополых пар на брак? Rus.Postimees опросил нескольких специалистов по государственному праву и выяснил, каковы перспективы. 

Преподающий государственное право в Тартуском университете Ааро Мыттус отметил, что если такой вопрос в будущем возникнет, то он потребует детальной проработки. По его словам, чисто технически любой закон можно отменить, изменить можно даже Конституцию. Однако, если оценивать содержание именно этого закона, о котором идет речь, то скорее всего вернуть все в прежнее состояние будет проблематично.

Преподаватель Тартуского университета Ааро Мыттус.
Преподаватель Тартуского университета Ааро Мыттус. Фото: Riigikogu kantselei
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