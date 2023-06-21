Можно ли в будущем отменить право однополых пар жениться? Отвечают специалисты

В последние годы наши правительства до следующих выборов не дотягивают, разваливаясь через два-три года после создания. Поскольку нельзя быть уверенными, что следующее правительство будет либеральным, возникает вопрос: в случае смены правительства, можно ли будет «откатать обратно» право однополых пар на брак? Rus.Postimees опросил нескольких специалистов по государственному праву и выяснил, каковы перспективы.
Преподающий государственное право в Тартуском университете Ааро Мыттус отметил, что если такой вопрос в будущем возникнет, то он потребует детальной проработки. По его словам, чисто технически любой закон можно отменить, изменить можно даже Конституцию. Однако, если оценивать содержание именно этого закона, о котором идет речь, то скорее всего вернуть все в прежнее состояние будет проблематично.