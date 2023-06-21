МНЕНИЕ ⟩ Почему строительство в Эстонии отстает от прогрессивных решений и технологий?

Я сам тоже окончил университет, получив не так давно - пять лет назад - специальность инженера. Я изучал разработку продуктов и технологию производства как в бакалавриате, так и в магистратуре. Внушительная часть учебной программы включала в себя реальные предметы: физику, высшую математику, алгебру. Все это необходимо в сфере развития недвижимости. Только могу честно сказать, положив руку на сердце, что я сам после университета никогда не занимался этими расчетами и решениями - для этой работы давно есть компьютерные программы.

Мой хороший знакомый учился на той же специальности в датском Техническом Университете в Копенгагене, только вот программа называлась «Разработка продуктов и инновационная техника». Именно поэтому он также прошел математику и физику, но помимо этого у них была еще, например, отдельным предметом 3D-печать. Нам же во время обучения удалось увидеть и использовать этот навык очень мало. Вполне возможно, что к настоящему времени ситуация стала получше.

Если говорить о строительных материалах, то мы узнали о стали, бетоне, дереве. Однако сегодня есть, например, полимерные композиты и другие новые материалы, а также повторное использование материалов и экономика замкнутого цикла.

В эстонских университетах хватает строительных специальностей, но акцент часто делается на традиционные методы строительства и материалы, а инновационному обучению в настоящее время уделяется все еще недостаточно внимания.