Цены на эстонских АЗС не менялись месяцами: скоро все может измениться

На крупнейших АЗС бензин 95 стоит 1,699–1,7 евро за литр, дизель – 1,499–1,5 евро за литр.

По словам руководителя Топливного союза Марта Раамата, цены на топливо в Эстонии не меняются из-за стабильности на мировых рынках, поскольку базовая мировая цена на нефть остается в одном ценовом диапазоне в течение двух-трех месяцев.