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Цены на эстонских АЗС не менялись месяцами: скоро все может измениться

rus.postimees.ee
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Дизельное топливо.
Дизельное топливо. Фото: Tairo Lutter

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Эстонии остается неизменной в течение нескольких месяцев. В обозримом будущем ожидается повышение, пишет Rus.ERR.

На крупнейших АЗС бензин 95 стоит 1,699–1,7 евро за литр, дизель – 1,499–1,5 евро за литр.

По словам руководителя Топливного союза Марта Раамата, цены на топливо в Эстонии не меняются из-за стабильности на мировых рынках, поскольку базовая мировая цена на нефть остается в одном ценовом диапазоне в течение двух-трех месяцев.

По оценке Раамата, в ближайшем будущем есть основания опасаться небольшого движения цен на топливо вверх, учитывая, что лето – время отпусков и путешествий, что может увеличить спрос на моторное топливо.

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