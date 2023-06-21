Цены на эстонских АЗС не менялись месяцами: скоро все может измениться

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Эстонии остается неизменной в течение нескольких месяцев. В обозримом будущем ожидается повышение, пишет Rus.ERR.
На крупнейших АЗС бензин 95 стоит 1,699–1,7 евро за литр, дизель – 1,499–1,5 евро за литр.
По словам руководителя Топливного союза Марта Раамата, цены на топливо в Эстонии не меняются из-за стабильности на мировых рынках, поскольку базовая мировая цена на нефть остается в одном ценовом диапазоне в течение двух-трех месяцев.
По оценке Раамата, в ближайшем будущем есть основания опасаться небольшого движения цен на топливо вверх, учитывая, что лето – время отпусков и путешествий, что может увеличить спрос на моторное топливо.