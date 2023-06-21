Swedbank нарушил крымские санкции и получил штраф

Swedbank согласился перечислить 3,43 млн долларов США (3,14 млн евро) для урегулирования возможной гражданской ответственности за нарушение санкций OFAC в отношении Крыма.

В 2015 и 2016 годах клиент латвийского Swedbank использовал его интернет-банк с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. Как указывает OFAC, до аннексии Крыма Россией в 2014 году Swedbank привлек в Крыму клиента из судоходной отрасли, которому принадлежали три предприятия, каждое из которых имело счет в Swedbank. В период с 5 февраля 2015 года по 14 октября 2016 года клиент провел 386 транзакций на общую сумму 3 312 120 долларов США (3 035 326 евро) с использованием счетов этих компаний, которые обрабатывались через банки-корреспонденты в США.

В марте 2016 года владелец компаний попытался отправить связанные с его бизнесом платежи с IP-адреса в Крыму в американский банк-корреспондент, который отклонил платежи, указав на возможную связь с Крымом, и предупредил об этом латвийский Swedbank.

Swedbank запросил дополнительную информацию у американского банка-корреспондента и владельца компаний. Swedbank не получил ответа от американского банка-корреспондента, а владелец компаний ложно заверил банк, что ни один из платежей не связан с Крымом. На основании этого заявления Swedbank перенаправил отклоненные платежи в другой американский банк-корреспондент, который в итоге их провел.