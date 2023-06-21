С начала июня в Украине убито шесть детей

С начала июня 2023 года сотрудники ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка зафиксировали 557 жертв среди мирного населения в Украине.



Подтверждаются убийства 112 гражданских лиц. Среди убитых - 59 мужчин, 39 женщин, 4 мальчика, 2 девочки, а также 8 взрослых, пол которых пока не известен. Среди 445 раненых - 142 мужчины, 126 женщин, 20 мальчиков, 15 девочек, а также 142 взрослых, пол которых пока не известен.



Данные опубликованы на сайте УВКПЧ.

На территории, подконтрольной правительству Украины, когда имели место жертвы, подтверждается 99 убитых (52 мужчины, 34 женщины, 3 мальчика, 2 девочки, а также 8 взрослых, пол которых пока не известен) и 397 раненых, что составляет 89% всех гражданских жертв июня. 11% жертв относятся к оккупированной РФ территории.

96% жертв первых недель наступившего лета (107 убитых и 425 раненых) вызваны применением взрывного оружия с широким поражающим действием. Мины убили и ранили 4% от общего количества жертв июня (5 убитых и 20 раненых).



Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

Общее количество жертв, развязанной Путиным полномасштабной войны, приблизилось к 25000 убитых и раненых.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 18 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 862 жертвы среди гражданского населения в стране: 9 083 убитых и 15 779 раненых», - сказано в сообщении.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.