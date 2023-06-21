Церковь о легализации однополых браков: нас спрашивали, но не слушали

Руководители церкви огорчены тем, что политики, изменившие семейное законодательство и легализовавшие однополые браки, спросили их мнение, но не учли его при принятии окончательного решения.
По словам вице-президента Совета церквей Эстонии (EKN) и главы Союза евангельских христиан и баптистских церквей Эстонии (Eesti EKB) Эрки Тамма, полтора месяца назад правительство запросило мнение церквей о планах по изменению семейного законодательства. «Уже 8 мая я передал обращение ежегодной конференции Союза евангельских христиан и баптистских церквей Эстонии министру социальной защиты Сигне Рийсало на запланированной ранее встрече с правлением Совета эстонских церквей (ЕКН). Обращение было опубликовано в тот же день в Postimees», – сказал Тамм.
Руководители церкви встретились со всеми фракциями Рийгикогу, правовой комиссией и с президентом. «На этих встречах мы объяснили позиции EKN и церквей-членов и обосновали, почему мы поддерживаем традиционный брак между мужчиной и женщиной, как это предусмотрено в Законе о семье, который действует и сегодня. Важно понимать, что мы не отстаиваем церкви как институты, а выражаем убеждение десятков тысяч верующих Эстонии и боль из-за изменения определения брака», - сказал Тамм.
По его словам, Рийсало фактически признала на первой встрече, что полезно говорить только о технических деталях, потому что политическое решение коалиция уже приняла. Позже министр добавила, что с мнением церквей нельзя считаться, потому что это ценностное решение, совершенно отличное от церковного.
«В этой дискуссии мы выступали за семейные ценности. Основываясь на нашей религии, а также традициях, уходящих корнями в эстонскую культуру. Я понял, что до сих пор общество ожидало этого от церкви. Это то, что мы пытались делать со всей нашей практической ежедневной работой в церквах, подготавливая людей к браку, венчая юношей и девушек, призывая их к верной любви и прося помощи у Бога для этого», – пояснил Тамм.
Он выразил сожаление , что власть имущие не прислушались к тем, кто верит в брак между мужчиной и женщиной. «Как оказалось, решение было принято с самого начала Но каждый выбор имеет последствия. Мой опыт показывает, что мы усложняем себе жизнь, в том числе и стране, если не считаемся с Божьими законами. опыт других стран показывает, что принятые решения не принесут мира на землю, а, скорее, откроют дверь новым, неестественным явлениям, разделяющим общества», – сказал Тамм.
Но по его словам, церковь не обескуражена ситуацией. «Как люди веры, мы жили по учению Христа во времена коммунистического атеизма, с Божьей помощью переживем и либеральный атеизм. Историческая память церкви восходит к жестокой Римской империи. Не из-за политической поддержки, но из-за действующей веры во Христа церковь в те времена выросла во всемирное движение», – сказал Тамм.