Церковь о легализации однополых браков: нас спрашивали, но не слушали

По словам вице-президента Совета церквей Эстонии (EKN) и главы Союза евангельских христиан и баптистских церквей Эстонии (Eesti EKB) Эрки Тамма, полтора месяца назад правительство запросило мнение церквей о планах по изменению семейного законодательства. «Уже 8 мая я передал обращение ежегодной конференции Союза евангельских христиан и баптистских церквей Эстонии министру социальной защиты Сигне Рийсало на запланированной ранее встрече с правлением Совета эстонских церквей (ЕКН). Обращение было опубликовано в тот же день в Postimees», – сказал Тамм.

Руководители церкви встретились со всеми фракциями Рийгикогу, правовой комиссией и с президентом. «На этих встречах мы объяснили позиции EKN и церквей-членов и обосновали, почему мы поддерживаем традиционный брак между мужчиной и женщиной, как это предусмотрено в Законе о семье, который действует и сегодня. Важно понимать, что мы не отстаиваем церкви как институты, а выражаем убеждение десятков тысяч верующих Эстонии и боль из-за изменения определения брака», - сказал Тамм.

По его словам, Рийсало фактически признала на первой встрече, что полезно говорить только о технических деталях, потому что политическое решение коалиция уже приняла. Позже министр добавила, что с мнением церквей нельзя считаться, потому что это ценностное решение, совершенно отличное от церковного.