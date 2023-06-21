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Кенийское ралли вызвало массу протестов, полиция применила слезоточивый газ

rus.postimees.ee
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Кенийское ралли вызвало волну протестов.
Кенийское ралли вызвало волну протестов. Фото: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Сотни кенийских подростков и молодых людей заблокировали одну из главных дорог в Найваше, где расположен парк обслуживания местного этапа чемпионата мира, выражая протест против организаторов ЧМ.

Кенийский телеканал TV47 сообщил, что протестующие развели на дороге костры и заблокировали ее камнями. Предположительно, подростки хотят, чтобы в связи с организацией ЧМ для них были созданы рабочие места.

В конце концов пришлось вмешаться полиции, которая использовала слезоточивый газ для разгона толпы и освобождения дороги.

Местные жители и раньше выражали недовольство ситуацией, а президент Кении Уильям Руто пообещал, что благодаря ралли будут созданы рабочие места для местных жителей.

Кенийское ралли начнется в четверг в 14.05.

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