Кенийское ралли вызвало массу протестов, полиция применила слезоточивый газ

Сотни кенийских подростков и молодых людей заблокировали одну из главных дорог в Найваше, где расположен парк обслуживания местного этапа чемпионата мира, выражая протест против организаторов ЧМ.
Кенийский телеканал TV47 сообщил, что протестующие развели на дороге костры и заблокировали ее камнями. Предположительно, подростки хотят, чтобы в связи с организацией ЧМ для них были созданы рабочие места.
В конце концов пришлось вмешаться полиции, которая использовала слезоточивый газ для разгона толпы и освобождения дороги.
Местные жители и раньше выражали недовольство ситуацией, а президент Кении Уильям Руто пообещал, что благодаря ралли будут созданы рабочие места для местных жителей.
Кенийское ралли начнется в четверг в 14.05.