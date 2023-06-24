Вопрос читателя: почему в Таллинне самолеты взлетают и заходят на посадку над городом?

Отвечает руководитель по связям с общественностью Lennuliiklusteeninduse AS Лотте-Трийн Наруск:

Для посадки и взлета самолеты могут использовать только специально предназначенные для этого места/инфраструктуру, в случае Таллинна это аэропорт Юлемисте. С годами город разрастался и в какой-то момент аэропорт Юлемисте стал его частью. Траектории полета самолетов разработаны с учетом требований безопасности, чтобы обеспечить максимальную безопасность для всех сторон. Процедуры/траектории полета Таллиннского аэропорта связаны с расположением взлетно-посадочной полосы и учитывают имеющиеся препятствия вокруг аэропорта (здания, дымоходы, мачты и т.д.). Процедуры захода на посадку и отправления в Таллиннский аэропорт заказаны AS Tallinna Lennujaam, проверены и одобрены Департаментом транспорта.

Отвечает специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Энели Рохтла:

По сравнению со многими другими европейскими аэропортами, Таллиннский аэропорт уникален тем, что расположен в непосредственной близости от центра города. Это удобно для прибывающих и вылетающих пассажиров, но это также неизбежно означает, что самолеты, направленные авиадиспетчерами на посадку и взлет через город, также создают шум в жилых районах.

Для пассажиров важно, чтобы в Таллиннском аэропорту было как можно больше прямых рейсов. В этот летний сезон из Таллинна можно летать по 47 направлениям, поэтому определенный уровень шума неизбежен.