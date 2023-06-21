ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Инфляция способствует употреблению наркотиков: цены на запрещенные вещества не выросли

В исследовании Кармен Тийнас, выполненной в качестве дипломной работы Финансового колледжа Академии МВД, анализируется связь эстонского рынка наркотиков с инфляцией, изменениями цен на наркотики и рыночной логикой. Исследование показало, что цены на наркотики в Эстонии, к сожалению, доступны для среднестатистического жителя, особенно с учетом быстрого роста заработной платы в последние годы. Грамм марихуаны или амфетамина стоит в среднем 20 евро, грамм кокаина - 150 евро.

Согласно исследованию, в то время как инфляция привела к значительному росту цен на другие товары за последние пять лет, цены на наркотики практически не изменились. Таким образом, наркотики стали значительно дешевле других товаров, что, к сожалению, способствует их предпочтению перед, например, алкоголем.

Этому, казалось бы, неожиданному явлению есть два объяснения, сказано в исследовании. Во-первых, жесткая конкуренция между торговцами наркотиками не позволяет им повышать цены, а из-за достаточной доходности в этом нет нужды. Во-вторых, цена на ряд наркотиков, по-видимому, упала в последнее время на европейском так называемом оптовом рынке.