В отличие от других товаров и зарплат, цена на наркотики в Эстонии за последние пять лет не выросла, а чистота веществ улучшилась. Это грозит дальнейшим ростом распространенного употребления наркотиков, говорится в исследовании, проведенном в рамках дипломной работы Академии МВД.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Инфляция способствует употреблению наркотиков: цены на запрещенные вещества не выросли
В исследовании Кармен Тийнас, выполненной в качестве дипломной работы Финансового колледжа Академии МВД, анализируется связь эстонского рынка наркотиков с инфляцией, изменениями цен на наркотики и рыночной логикой. Исследование показало, что цены на наркотики в Эстонии, к сожалению, доступны для среднестатистического жителя, особенно с учетом быстрого роста заработной платы в последние годы. Грамм марихуаны или амфетамина стоит в среднем 20 евро, грамм кокаина - 150 евро.
Согласно исследованию, в то время как инфляция привела к значительному росту цен на другие товары за последние пять лет, цены на наркотики практически не изменились. Таким образом, наркотики стали значительно дешевле других товаров, что, к сожалению, способствует их предпочтению перед, например, алкоголем.
Этому, казалось бы, неожиданному явлению есть два объяснения, сказано в исследовании. Во-первых, жесткая конкуренция между торговцами наркотиками не позволяет им повышать цены, а из-за достаточной доходности в этом нет нужды. Во-вторых, цена на ряд наркотиков, по-видимому, упала в последнее время на европейском так называемом оптовом рынке.
Исследование показало, что на эстонском рынке наркотиков достаточно продавцов, чтобы на нем действовали несколько правил рыночной экономики: покупка в больших количествах означает более низкую цену за единицу товара, а конкуренция между продавцами обеспечивает качество товара, или чистоту наркотика. Следует отметить, что в последние годы чистота продающихся в Эстонии наркотиков значительно повысилась. Однако это усиливает зависимость.
Согласно исследованию, мнение о том, что экономический спад приводит к снижению потребления наркотиков из-за снижения покупательной способности людей, не соответствует действительности. Наоборот, нынешний экономический спад, вероятно, увеличит потребление наркотиков, поскольку они легкодоступные и относительно дешевые.
Вывод исследования: чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем дешевле становятся наркотики по сравнению с легальными удовольствиями, тем сложнее сдерживать их распространение и тем более серьезные социальные проблемы они вызывают. Таким образом, контроль над инфляцией также критически важен с точки зрения профилактики наркомании и общественного здравоохранения.
Причины распространения наркотиков и стратегии по его прекращению являются одним из направлений исследований Академии МВД. Исследование на эту тему проводится в Эстонии впервые.