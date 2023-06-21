ИНТЕРВЬЮ ⟩ Молодой помощник министра образования: эстонцем может стать каждый, но тут важны две стороны

- Вот с этим я не согласен. Я очень много изучал перед выборами то, о чем сейчас думает молодежь. В частности, интересовался тем, много ли они знают о политике, или, напротив, они аполитичны и политика их не интересует. И оказалось, что очень многих политика интересует, при этом у меня сложилось впечатление, что молодые ребята очень хорошо понимают, о чем они говорят и что они делают. Особенно по таким вопросам, как образование, климат, обеспечение равных прав.

Я думаю, что есть темы, для разговоров на которые нет лучшего собеседника, чем молодежь. Конечно, если начать спрашивать молодых людей о том, какими должны быть пенсии, 800 или 900 евро, они об этом говорить не станут, потому что их это не касается. Но я не вижу проблемы в том, что у молодежи нет мнения на этот счет.

- Я хочу спросить у тебя кое-что про твою родную партию «Ээсти 200». Насколько я понимаю, ты по своему мировоззрению скорее социал-либерал. Ты за равноправие, ты против разжигания вражды…

- Я бы сказал, что я просто либерал…

- Но с социальным уклоном, в сторону социальных проблем?

- Ну, в общем, конечно, да!