ИНТЕРВЬЮ ⟩ Молодой помощник министра образования: эстонцем может стать каждый, но тут важны две стороны

- Нет, единомыслия не требуется, у каждого есть право на свое мнение. Просто если ты вступаешь в партию с либральной идеологией, значит, ты ее поддерживаешь, и дискуссии, которые возникают у нас в партии, они не касаются темы либерализма. Это основа нашей партии, и если ты вступаешь в либеральную партию, то ты просто должен быть либералом.
- В Эстонии есть и еще старая либеральная партия, Партия реформ. Поэтому у очень многих моих знакомых, граждан Эстонии, имеющих право голоса, постоянно напрашивается вопрос, а чем фундаментально отличается либеральная партия «Ээсти 200» от тоже либеральной Партии реформ?
- Фундаментальные отличия есть. Да, слышны разговоры, что, мол, реформисты и «Ээсти 200» вот-вот объединятся и вместе пойдут дальше. Нет! «Ээсти 200» была создана для того, чтобы осуществлять изменения. Мы прогрессоры, мы всегда видим возможности что-то поменять в лучшую сторону. И в настоящий момент я не вижу, чтобы Партия реформ тоже занималась бы этим…
- Но вы же находитесь в одном правительстве и действуете согласованно…
- Абсолютно так, если мы говорим о работе в правительстве. Но если говорить об отличиях между двумя партиями, то «Ээсти 200» отличается от Партии реформ тем, что «Ээсти 200» всегда хочет делать изменения.
- Но если вы вместе делаете эти изменения в правительстве, получается, что реформисты тоже их хотят…
- Но я вижу, что эти изменения пришли в эстонскую политику именно за счет того, что в правительство пришла партия «Ээсти 200». Например, мы строим сейчас дигитальную страну, и я не могу себе представить, чтобы это начало происходить без «Ээсти 200». И точно такая же ситуация с однополыми браками. На самом деле, это не самая важная тема, но такое решение на фундаментальном уровне показывает, что мы хотим быть в Европе. Мы хотим быть лучше, богаче, круче.