Полиция задержала мошенника, представлявшегося банковским работником

25 мая в полицию поступило сообщение о том, что мошенники в Йыхви пытались выманить у пожилого жителя Эстонии 9000 евро. Неизвестные, выдававшие себя за сотрудника Банка Эстонии и полицейского, во время разговору по телейону сообщили мужчине о секретной полицейской операции по поимке мошенника, являющегося банковским служащим. Жертву попросили снять все деньги со своего банковского счета и передать их курьеру Банка Эстонии, который должен был приехать на следующий день.

«Передача денег должна была состояться 26 мая, утром в пятницу. Однако до того, как мошенническая схема была воплощена в жизнь, в "операцию" вмешались настоящие полицейские и арестовали предполагаемого курьера Банка Эстонии, который в пятницу утром отправился в Йыхви за деньгами. Он оказался гражданином Латвии, и собранные улики дают основания подозревать его по меньшей мере в четырех аналогичных мошенничествах за последние три месяца, в ходе которых жителям Эстонии был причинен ущерб в размере около 60 000 евро, – сообщила руководителя криминальной службы Идаской префектуры Марика Водья. – У подозреваемого гражданина Латвии изъяли поддельные документы с символикой Банка Эстонии, при помощи которых он оформлял приемку-передачу денег у потерпевших. В ходе следствия было установлено, что такие же документы с символами Банка Эстонии были переданы данным лицом и другим потерпевшим при получении денег. Поскольку имелись основания заподозрить лицо в совершении нескольких эпизодов мошенничества и не допустить уклонения лица от судебного разбирательства, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте задержанного на два месяца, и суд удовлетворил данное ходатайство».