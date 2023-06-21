Полиция в Йыхви задержала представлявшегося банковским работником мужчину, подозревающегося в совершении нескольких мошенничеств.
Полиция задержала мошенника, представлявшегося банковским работником
25 мая в полицию поступило сообщение о том, что мошенники в Йыхви пытались выманить у пожилого жителя Эстонии 9000 евро. Неизвестные, выдававшие себя за сотрудника Банка Эстонии и полицейского, во время разговору по телейону сообщили мужчине о секретной полицейской операции по поимке мошенника, являющегося банковским служащим. Жертву попросили снять все деньги со своего банковского счета и передать их курьеру Банка Эстонии, который должен был приехать на следующий день.
«Передача денег должна была состояться 26 мая, утром в пятницу. Однако до того, как мошенническая схема была воплощена в жизнь, в "операцию" вмешались настоящие полицейские и арестовали предполагаемого курьера Банка Эстонии, который в пятницу утром отправился в Йыхви за деньгами. Он оказался гражданином Латвии, и собранные улики дают основания подозревать его по меньшей мере в четырех аналогичных мошенничествах за последние три месяца, в ходе которых жителям Эстонии был причинен ущерб в размере около 60 000 евро, – сообщила руководителя криминальной службы Идаской префектуры Марика Водья. – У подозреваемого гражданина Латвии изъяли поддельные документы с символикой Банка Эстонии, при помощи которых он оформлял приемку-передачу денег у потерпевших. В ходе следствия было установлено, что такие же документы с символами Банка Эстонии были переданы данным лицом и другим потерпевшим при получении денег. Поскольку имелись основания заподозрить лицо в совершении нескольких эпизодов мошенничества и не допустить уклонения лица от судебного разбирательства, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте задержанного на два месяца, и суд удовлетворил данное ходатайство».
Также в конце марта в Таллинне полиция задержала двух человек, которых также подозревают в организации мошенничеств, совершенных по похожей схеме. «По подозрению, лица причастны к хищению у двух потерпевших 40 тысяч евро. Присланные ими курьеры были задержаны полицией восьмого марта в Нарве, а также у них были поддельные документы с символикой Банка Эстонии.
Оба уголовных дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.
В то же время в полиции сообщили, что, несмотря на задержание подозреваемых, шансы на возвращение денег потерпевшим невелики, поскольку мошенники, имеющие сообщников за границей, при первой возможности вывозят деньги из страны, после чего отследить их путь сложно.
«Местные "курьеры", сотрудничающие с мошенниками, находящимися за границей, вывозят деньги из страны в кратчайшие сроки, и отследить дальнейшее движение денег сложно. Поэтому лучший вариант для полиции предотвратить ущерб — провести профилактическую работу и заняться поимкой местных преступников, замешанных в мошенничествах, – говорит Водья. – Предложения присоединиться к такой преступной схеме, циркулирующие в интернете, могут обеспечить краткосрочный легкий заработок, но рано или поздно такие люди встретятся с полицией, что, в свою очередь, приведет к конфискации преступного дохода и уголовному наказанию».
В полиции подчеркнули, что ни работники полиции, ни работники банков не проводят с людьми таких "секретных операций", при которых происходит передача своих денег другому лицу. Кроме того, ни полиция, ни банки не спрашивают у людей по телефону данные об их личности или банковском счете.
«Если вам звонят из полиции или банка, вы всегда можете попросить о встрече в полицейском участке или отделении банка и сами посмотреть, с кем вы разговариваете. Также в случае подобного мошенничества простой способ идентифицировать мошенников – поговорить с ними по телефону на эстонском языке – как правило, злоумышленники не говорят по-эстонски», – подчеркнула Водья.
«Мы имеем дело с хорошо организованным международным преступлением из нескольких звеньев, и вернуть похищенные по этой схеме деньги практически невозможно. Мы выявляем дошедшие до Эстонии мошеннические схемы и пытаемся задерживать действующих здесь мошенников, но сам бизнес управляется из-за границы. Это в свою очередь означает, что нужно быть предельно осторожным при обращении со своими деньгами и товарамив, чтобы не быть обманутыми и не понести больших убытков», — сказала Водья.
Столкнувшихся с подобной схемой мошенничества, полиция просит сообщить об этом по телефону 33 72 474 или по электронной почте sergei.sei@politsei.ee.