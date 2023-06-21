В Риге находится доселе неизвестное имущество российских миллиардеров Ротенбергов

Когда в прошлом феврале, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения лихорадочно начали искать подлежащие санкциям владения российских олигархов, чтобы их заморозить, на спроектированное Янисом Фридрихом Бауманисом в 1892 году жилое здание на улице Бривибас, 19, никто не обратил внимания, так как на то не было причины.

Теперь в ходе расследования международных журналистов, в котором участвует и Re:Baltica, выяснилось, что в доме есть две квартиры, которые, возможно, принадлежат одному из миллиардеров, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а собственность официально оформлена на имя его помощницы.

#RotenbergFiles

Это удалось обнаружить благодаря утечке более чем 50 000 электронных писем и документов из индустрии юристов, бухгалтеров и фиксеров, обслуживающих Ротенбергов. Их российским центрам исследовательской журналистики IStories и OCCRP передал источник, который хотел сохранить анонимность из-за личной безопасности, в исследовании участвовали еще 17 СМИ, в том числе Re:Baltica. Электронные письма среди прочего показывают, как армия ассистентов помогает братьям Ротенбергам и членам их семей прятаться за цепями офшорных компаний, чтобы нельзя было увидеть истинных владельцев, пользуются закрытыми инвестиционными фондами в России, которые не считаются даже банками, а также доверяют третьим лицам, не находящимся в санкционных списках, под именами которых скрывать безопасно скрывать имущество. Находящийся в центре утечки московский адвокат Максим Викторов на вопросы OCCRP не отвечал и тянул время, требуя очной встречи в Москве и отказываясь от предложенного видеоинтервью.