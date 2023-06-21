Из окон охраняемого памятника культуры в сердце Риги, по адресу ул. Бривибас, 19, открывается один из самых эксклюзивных видов города на памятник Свободы. Вы можете позволить себе квартиру там, только если вы наследник или очень богатый человек.
В Риге находится доселе неизвестное имущество российских миллиардеров Ротенбергов
Когда в прошлом феврале, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения лихорадочно начали искать подлежащие санкциям владения российских олигархов, чтобы их заморозить, на спроектированное Янисом Фридрихом Бауманисом в 1892 году жилое здание на улице Бривибас, 19, никто не обратил внимания, так как на то не было причины.
Теперь в ходе расследования международных журналистов, в котором участвует и Re:Baltica, выяснилось, что в доме есть две квартиры, которые, возможно, принадлежат одному из миллиардеров, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а собственность официально оформлена на имя его помощницы.
#RotenbergFiles
Это удалось обнаружить благодаря утечке более чем 50 000 электронных писем и документов из индустрии юристов, бухгалтеров и фиксеров, обслуживающих Ротенбергов. Их российским центрам исследовательской журналистики IStories и OCCRP передал источник, который хотел сохранить анонимность из-за личной безопасности, в исследовании участвовали еще 17 СМИ, в том числе Re:Baltica. Электронные письма среди прочего показывают, как армия ассистентов помогает братьям Ротенбергам и членам их семей прятаться за цепями офшорных компаний, чтобы нельзя было увидеть истинных владельцев, пользуются закрытыми инвестиционными фондами в России, которые не считаются даже банками, а также доверяют третьим лицам, не находящимся в санкционных списках, под именами которых скрывать безопасно скрывать имущество. Находящийся в центре утечки московский адвокат Максим Викторов на вопросы OCCRP не отвечал и тянул время, требуя очной встречи в Москве и отказываясь от предложенного видеоинтервью.
От офшора до помощницы
В 2018 году на ул. Бривибас, 19, две квартиры площадью около 200 квадратных метров, каждая стоимостью около 200 000 евро, приобрела Елена Рузяк (Elena Ruziak, или Elena Ruzyak), показывают данные Земельной книги. Рузяк является работником и миноритарным акционером СМП Банка, когда-то принадлежащего Ротенбергам. Из переписки видно, что она работает как фиксер Бориса Ротенберга и играет большую роль, помогая избежать влияния санкций.
Она купила квартиры у фирмы Narcius Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), причем за сумму в два раза меньше, чем та, за которую пять лет назад их приобрела эта фирма.
Юрисдикция БВО нередко используется для регистрации предприятий, потому что фактических владельцев обнаружить практически невозможно. Однако в слитой переписке #RotenbergFiles видно, что после попадания Ротенбергов в список санкций США искались решения, как их зарегистрированные на БВО компании передать другим людям, так как поставщики услуг больше не могли сотрудничать с лицами, находящимися в списках OFAC (санкции США). Ротенберги стали таковыми с момента аннексии Крыма в 2014 году.
Среди этих компаний упоминается и Narcius Investments, но нет полной ясности, кому она принадлежит. На отправленные журналистами вопросы Ротенберги не ответили.
Когда Re:Baltica посетила собственность, там никого не было. Рузяк также не ответила на отправленные вопросы.
В Министерстве юстиции Re:Baltica отметили, что владелица не находится в санкционном списке, поэтому собственность не заморожена, и предложили обратиться в Службу государственной безопасности и в Службу финансовой разведки.
Директор Центра изучения финансовых преступлений и безопасности британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Том Китинг (Tom Keatinge) отмечает, что исторически введение слабых санкций со стороны властей означает, что менеджмент имущества подверженных санкциям является доходным и с малым риском судимости.
«Цифра на счете часто это показывает. Мы видели очень небольшое число людей, которые находились бы в санкционном списке - тем более обвинялись бы - за участие в обеспечении обхода санкций, - сказал он. - Для того чтобы люди поменяли отношение, нам нужны головы на копьях».
Неизвестное до этого имущество в Европе
Благодаря расследованию журналистов до сих пор неизвестная собственность, связанная с Ротенбергами, была обнаружена в ряде стран Европы.
На горнолыжным курорте Кицбюэль в восточной части Тироля, Австрия, находится двухэтажный дом, перед которым выращена высокая живая изгородь, откуда открывается вид на Стрейф - одну из самых сложных горнолыжных трасс в мире.
На бумаге он принадлежит очередной зарегистрированной на Кипре компании Wayblue Investments Limited, истинные владельцы которой неизвестны, поскольку на Кипре их не надо разглашать. Схема, по которой в 2013 году была организована покупка дома, приводит к мыслям о связи покупателя с Аркадием Ротенбергом. Документы, найденные в слитых электронных письмах, показывают, что фирма, принадлежащая Ротенбергу, финансировала его приобретение через кредит, выданный СМП Банком. В тот момент банк тоже принадлежал Ротенбергам.
Когда в 2014 году после включения Ротенбергов в санкционный список банк быстро якобы передали менеджменту, никто из наблюдателей не знал о вилле в Австрии, поскольку она не принадлежала банку. Стоимость виллы на момент приобретения оценивалась в 10,8 млн евро.
И это был не Ротенберг, который подобно другим богатым гостям курорта приезжал покататься на лыжах по выходным. На вилле была видна молодая женщина с мужчиной и ребенком, в которых местные жители узнали старшую дочь Путина Марию Воронцову и ее тогдашнего партнера Йоррита Фассена (Jorrit Faassen). Наши коллеги из Paper Trail Media и Der Standard провели несколько дней на курорте, разговаривая с соседями. Двое из них признали, что видели на вилле и президента России Владимира Путина, но ни один из представителей малой и закрытой среды не готов был говорить под своим именем.
Пентхаус в Монако
Пентхаус Monako Sun Towers площадью 400 квадратных метров, рекламируемый как «самая дорогая точка на земле», через цепь предприятий Мальты и Монако принадлежит гражданке Латвии Марии Бородуновой. В слитых электронных письмах сделка в Монако оценивается в сумму 65 миллионов евро. О 36-летней женщине, у которой нет видимой истории деловых сделок и которая в качестве занятия указала косметологию, публично известно мало, но несколько не связанных между собой неофициальных источников утверждали, что она может быть партнером Аркадия Ротенберга. Официального подтверждения этому пока нет, и ни она, ни Ротенберг не ответили на отправленные вопросы.
Вилла в Ривьере
И эта вилла во Французской Ривьере стоимостью 4,25 млн евро принадлежит Бородуновой и ее несовершеннолетним дочерям. Она приобрела ее в 2013 году вместе с Алесей Махиной (Alesia Makhina), которая указана как спортивный директор в Федерации дзюдо России, первым вице-президентом которой является Аркадий Ротенберг.
Спортивный центр верховой езды и виллы во Франции
Журналисты OCCRP уже ранее раскрыли, что Борису Ротенбергу принадлежат две виллы во Французской Ривьере, но теперь выяснилось, что портфель имущества значительно больше. Часть из них он приобрел при посредничестве зарегистрированных в Монако предприятий. Среди них есть спортивный центр для верховой езды и вилла в Муан-Сарту, вилла в Грасе и квартира в Эзе. Он также приобрел два больших участка земли и ангар. Стоимость открытой собственности составила около 15,8 млн евро.
В исследовании журналистов обнаружились еще несколько неизвестных объектов в Испании и Италии.