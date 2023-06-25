Вопрос читателя: какая температура должна быть в рабочих помещениях?

«На работе стало слишком жарко. Хотелось бы узнать о допустимых нормах температуры на производстве», - пишет читатель Rus.Postimees.
Отвечает Трудовая инспекция:
В правовых актах не отмечено, какая конкретно температура должна быть в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места – температура и влажность воздуха, а также скорость движения воздуха – должен подходить для выполнения трудового задания. При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать, сколько людей работает в этом помещении, какова их умственная и физическая нагрузка, какова площадь рабочего помещения, при помощи каких инструментов выполняется работа и каков технологический процесс (часть 4 статьи 6 Закона о гигиене и безопасности труда).
Исходя из характера работ, разработаны рекомендуемые диапазоны температур:
• для работ, выполняемых сидя и не требующих физического напряжения: 20-25 °C;
• для работ, выполняемых сидя или стоя, то есть связанных с ходьбой и некоторым физическим напряжением: 19-24 °C;
• для работ, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до одного килограмма) предметов стоя или сидя и требующих определенного физического напряжения: 17-23 °C;
• для работ, выполняемых стоя, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до десяти килограммов) тяжестей и умеренным физическим напряжением: 16-22 °C;
• для работ, связанных с постоянным движением, перемещением и переноской более крупных тяжестей (более десяти килограммов) и требующих большого физического напряжения: 15-20 °C.
Люди должны чувствовать себя комфортно на работе, а не страдать от духоты, холода или чрезмерной влажности. Плохой микроклимат может повлиять на протекание некоторых заболеваний, в частности, это касается инфекций дыхательных путей и таких состояний, как астма, бронхит и гайморит.
Напоминаем, что жалобы работников являются главным сигналом, который должен побудить работодателя проверить параметры теплового комфорта рабочей среды с помощью легкодоступных индикаторных измерительных приборов. Рекомендуется, чтобы по крайней мере два параметра теплового комфорта рабочей среды - температуру и относительную влажность воздуха - работники при желании могли проверять сами.
Если у вас возникнут вопросы, связанные с трудовыми отношениями, вы всегда можете обратиться к юристу Трудовой инспекции. По вопросам, касающихся безопасности и гигиены труда, обращайтесь к консультанту рабочей среды. Инфолиния Трудовой инспекции (тел. +372 640 6000) работает с 9:00 до 16:30 по будним дням.