Вопрос читателя: какая температура должна быть в рабочих помещениях?

Отвечает Трудовая инспекция:

В правовых актах не отмечено, какая конкретно температура должна быть в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места – температура и влажность воздуха, а также скорость движения воздуха – должен подходить для выполнения трудового задания. При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать, сколько людей работает в этом помещении, какова их умственная и физическая нагрузка, какова площадь рабочего помещения, при помощи каких инструментов выполняется работа и каков технологический процесс (часть 4 статьи 6 Закона о гигиене и безопасности труда).

Исходя из характера работ, разработаны рекомендуемые диапазоны температур:

• для работ, выполняемых сидя и не требующих физического напряжения: 20-25 °C;

• для работ, выполняемых сидя или стоя, то есть связанных с ходьбой и некоторым физическим напряжением: 19-24 °C;

• для работ, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до одного килограмма) предметов стоя или сидя и требующих определенного физического напряжения: 17-23 °C;

• для работ, выполняемых стоя, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до десяти килограммов) тяжестей и умеренным физическим напряжением: 16-22 °C;

• для работ, связанных с постоянным движением, перемещением и переноской более крупных тяжестей (более десяти килограммов) и требующих большого физического напряжения: 15-20 °C.