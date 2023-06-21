Эксперт: с ценами на дешевые квартиры все в порядке, о цене средних ведутся изнурительные переговоры

Для продавца квартира с ремонтом десятилетней давности почти ничем не уступает новой и должна стоить примерно столько же, а для покупателя в этой квартире уже совсем не свежий ремонт, и она требует дополнительных вложений. Таких средних во всех отношениях квартир в продаже довольно много, и то, будет ли заключена сделка, напрямую зависит от ценовой гибкости продавца», - сказал аналитик Uus Maa.

«Важно также и состояние всего дома - был в нем ремонт сделан недавно или с тех пор прошло уже много времени. Можно сказать, что для покупателей квартира, нуждающаяся в ремонте, но в реновированном доме предпочтительнее отремонтированной квартиры в доме, находящемся в плохом состоянии. Но лучше всего, конечно, приобрести хорошую квартиру в хорошем доме», - добавил Вяхи.

По словам Ристо Вяхи, в мае этого года в Таллинне было заключено на 30% меньше сделок с квартирами, чем в прошлом году. Это связано с ухудшением условий кредитования и падением продаж в новостройках. «Недавно было завершено несколько новых проектов развития недвижимости, и, поскольку вдобавок к этому некоторые инвесторы сейчас пытаются обратить свою недвижимость в деньги, конкуренция возрастает. Люди чувствуют, что разрыв цен на старые квартиры и новостройки все еще слишком велик. Если бы кто-то из застройщиков сейчас официально сделал скидку 10-15% от нынешней цены, это дало бы ему явное преимущество перед другими», - сказал в заключение Вяхи.