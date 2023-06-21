По словам Ристо Вяхи, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, ожидания покупателей и продавцов начали сближаться, но, если в отношении более дешевых квартир торг может идти даже на повышение, то с квартирами из среднего ценового сегмента дело обстоит намного сложнее, они часто становятся предметом изнурительных переговоров о снижении цены.
Эксперт: с ценами на дешевые квартиры все в порядке, о цене средних ведутся изнурительные переговоры
Как сказал Вяхи, цена сейчас является наиболее важным аспектом переговоров: если продавец проявит немного больше гибкости, сделка будет заключена. «В марте и апреле, согласно статистике, количество просмотров объявлений значительно увеличилось, но сделок было относительно немного. В мае, а также в июне интерес стал вести к реальным сделкам, и общая активность рынка заметно возросла. Если цена будет правильной, покупатель и продавец придут к соглашению», - сказал Вяхи.
«Что касается спроса, существуют большие различия, в зависимости от того, что продается. Большой интерес вызывают квартиры более дешевого сегмента, где квадратный метр стоит 1900–2600 евро. Уже бывали случаи, когда покупатели перебивали предложения друг друга, так что здесь не стоит питать особых надежд договориться о снижении цены», - подчеркнул Вяхи.
«Что касается самых дорогих квартир, то о существенном снижении цены тоже говорить не приходится - в этом сегменте решающими являются другие факторы, такие как уникальность или эмоции. И те, кто хочет получить этот товар, заплатят запрашиваемую цену. В этом году с такими квартирами было заключено довольно много сделок на миллионы евро», - отметил Вяхи.
«Сложнее всего вести переговоры о квартирах среднего ценового класса, и надо сказать, что именно в этом сегменте произошло самое большое падение цен - 25-30% от тех, что были на пике.
Под средней квартирой подразумевается помещение в среднем состоянии, в котором можно жить, но, на самом деле, уже можно было бы сделать ремонт. В этом сегменте основной проблемой являются разные взгляды сторон на состояние и ценность квартиры.
Для продавца квартира с ремонтом десятилетней давности почти ничем не уступает новой и должна стоить примерно столько же, а для покупателя в этой квартире уже совсем не свежий ремонт, и она требует дополнительных вложений. Таких средних во всех отношениях квартир в продаже довольно много, и то, будет ли заключена сделка, напрямую зависит от ценовой гибкости продавца», - сказал аналитик Uus Maa.
«Важно также и состояние всего дома - был в нем ремонт сделан недавно или с тех пор прошло уже много времени. Можно сказать, что для покупателей квартира, нуждающаяся в ремонте, но в реновированном доме предпочтительнее отремонтированной квартиры в доме, находящемся в плохом состоянии. Но лучше всего, конечно, приобрести хорошую квартиру в хорошем доме», - добавил Вяхи.
По словам Ристо Вяхи, в мае этого года в Таллинне было заключено на 30% меньше сделок с квартирами, чем в прошлом году. Это связано с ухудшением условий кредитования и падением продаж в новостройках. «Недавно было завершено несколько новых проектов развития недвижимости, и, поскольку вдобавок к этому некоторые инвесторы сейчас пытаются обратить свою недвижимость в деньги, конкуренция возрастает. Люди чувствуют, что разрыв цен на старые квартиры и новостройки все еще слишком велик. Если бы кто-то из застройщиков сейчас официально сделал скидку 10-15% от нынешней цены, это дало бы ему явное преимущество перед другими», - сказал в заключение Вяхи.