Все на пляж! Где в Эстонии можно поваляться на песочке

Длинные выходные и прекрасная летняя погода – отличный повод отправиться загорать и купаться. Rus.Postimees выбрал места в каждом из уездов Эстонии, где можно приятно провести время, причем как на известных раскрученных пляжах, так и в потаенных местечках эстонской глубинки.
Харьюмаа
Пляжей в Харьюмаа, где проживает практически половина всего населения Эстонии, хватает. Большинство из них расположено на берегу Балтийского моря, хотя есть места, где можно искупаться и поваляться на песочке и на озерах, и вдоль берегов рек.
Мы выбрали пляж Кабернеэме, который расположен в тридцати километрах от Таллинна.
Неширокая, но достаточно длинная песчаная полоса, скалистый обрыв как элемент пейзажа, деревянный настил, по которому можно с комфортом совершать пешие прогулки, любуясь морем, - все это располагает к перезагрузке, которая нужна многим после рабочих будней.
В поселке Кабернеэме, помимо пляжа, есть яхтенный порт, там можно покататься на водных лыжах или вейкборде. А еще оттуда можно отправиться на острова залива Колга – Койпси, Рохуси, Умблу или Рамму.
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа может похвастаться километрами прекрасных песчаных пляжей на морском побережье, но это далеко не все, что там есть. Уникальным местом для отдыха считается северное побережье Чудского озера.
Один из самых красивых пляжей в этих краях находится в Каукси (около 170 км от Таллинна): поющие пески на несколько километров, прибрежные сосны, линия горизонта, теряющаяся за водной гладью. Вдоль дюн есть променад с дощатыми мостками, рядом с пляжем есть смотровые площадки, волейбол, качели и зоны отдыха RMK, где можно поставить палатку.
Вода в Чудском озере летом очень теплая, а дно пологое, поэтому на побережье удобно отдыхать с детьми.
Тартумаа
Уезд Тартумаа также достаточно плотно населен, поэтому желающих искупаться хватает и там. В качестве демонстрации красот этих мест мы выбрали город Эльва и пляж на озере Вереви (200 км от Таллинна).
Теплая озерная вода, вышка для прыжков в воду, площадки для пляжного волейбола и отдельный бассейн для детей – гарантия качественного отдыха.
В находящемся неподалеку спортивном парке есть беговые дорожки, а вокруг озера идет тропа парка приключений Эльва.
Пярнумаа
В Пярнумаа – самом крупном по площади уезде Эстонии – есть и официальные благоустроенные места для купания, и дикие пляжи.
Если ехать от Пярну в сторону Риги примерно полчаса, можно попасть на пляж с белым песком с очень мелким Балтийским морем – Кабли, расположенный на берегу залива Лийви (около 180 км от Таллинна).
Любоваться прибрежными дюнами и лугами удобно, гуляя по променаду, здесь же есть места для проведения пикников, детские площадки и летнее кафе. Буквально несколько сотен метров от пляжа – и вы попадаете на станцию наблюдения за птицами.
Ляэне-Вирумаа
Самый популярный пляж уезда Ляэне-Вирумаа находится на берегу Балтийского моря в городке Вызу (примерно 75 км от Таллинна).
Этот пляж входит в состав Национального парка Лахемаа, отдых тут благоустроен на все сто: на пляже есть и волейбольная площадка, и качели для детей, и кабинки для переодевания, туалет, уличные кафе и многое другое. И хотя в Эстонии нет проблем с качеством сотовой связи, на территории этого пляжа есть свой собственный беспроводной интернет.
Вильяндимаа
Прибрежная зона Вильяндиского озера (150 км от Таллинна) изобилует всевозможными видами летних развлечений: тут есть площадки для игры в мяч, открытый бассейн, вышка для прыжков в воду, качели, горки, туристская тропа.
На озере есть прокат гребных лодок и водных велосипедов. Место сложно назвать уединенным – пляж расположен практически в центре города, сюда приходят и горожане, и туристы, которые приезжают смотреть, например, замок Вильянди.
Вырумаа
В городе Выру на берегу озера Тамула (250 км от Таллинна) есть облагороженный песчаный пляж.
Тут тоже можно загорать, причем как на песке, так и на траве. Для удобства купающихся есть кабинки для переодевания. На пляже есть зоны для игры в пляжный футбол и бейсбол, сетки-лазалки для детей и, конечно, море прекрасного песка – как раз, чтобы строить замки. По озеру отдыхающих катают на паруснике или корабле, а пляжный променад озера Тамула начинается у отеля Tamula и проходит по пляжу до моста Роозисааре.
Рапламаа и Ярвамаа
Это единственный уезд, у которого нет своих официальных пляжей. Пожалуй, ближайшее для жителей уезда место для купания - Пайдеское искусственное озеро (около 90 км от Таллинна). Территориально оно расположено в соседнем уезде Ярвамаа.
Пайдеское озеро было создано в 1981 – 1982 годах, и сегодня это Живописный небольшой водоем со специальными местами для купания и лодочным мостиком. Вода для озера закачивается из реки Эсна. Песочный пляж и теплая вода располагают к законному праздному времяпрепровождению, с неспешными прогулками вокруг озера и любованием белыми кувшинками.
Йыгевамаа
Единственный в Йыгеваском уезде публичный пляж со спасательной службой располагается на северном берегу озера Куремаа (почти 150 км от Таллинна).
Да, это всего 250 метров песчаного пляжа, зато с мостками для купания, прокатом водных велосипедов и лодок, и кафе. Дети особо порадуются водной горке, а взрослые смогут показать все лучшее в себе в игре баскетбол, для которого есть оборудованное место. Несмотря на небольшой размер, зона отдыха включает в себя места для автофургонов и палаток.
Валгамаа
Помимо очевидных официальных пляжей, искупаться в уезде можно на берегу озера Валгъярв в волости Тырва (чуть более 200 км от Таллинна).
Глубокое и чистое озеро выглядит таинственно, это скорее выбор людей, предпочитающих уединение. Однако небольшие, но приятные песчаные берега могут привлечь много одиноких странников, и это тоже стоит учитывать. К слову, старожилы утверждают, что осторожнее надо быть и с плаванием в озере: по местной легенде, у на дне озера находится «Место бывшей мызы», где живут подводные жители.
Пыльвамаа
Сто километров на восток, и на реке Выханду в Ряпина (около 240 км от Таллинна) раскинулся «пляж с видом на Россию», как называют его местные жители.
Город расположен в шести километрах от впадения самой длинной в Эстонии реки в Псковское озеро. На берегу есть смотровая вышка, а сама акватория благоприятна для занятий водными видами спорта: пляж Ряпина является любимым местом для кайтсёрфингистов и виндсёрфингистов.
Ляэнемаа
А вот один из песчаных пляжей Эстонии с самой теплой морской водой - пляж Паралепа (чуть меньше 100 км от Таллинна).
Культурно отдыхать жители Эстонии туда ездят с 1928 года. Как и на любом обустроенном пляже, там есть туалеты, кабинки для переодевания, детская игровая площадка, волейбольная площадка. Есть и аренда лодок, и мороженое, и прочие атрибуты непринужденного летнего отдыха.
Островные уезды Эстонии – отдельное путешествие и пляжное удовольствие.
Сааремаа
На Сааремаа относительно недалеко от Куррессааре есть красивый пляж Кескранна (230 км от Таллинна, включая паромную переправу).
Протяженный песчаный берег с дюнным сосняком, поблизости находится дубрава Лооде и ландшафтный заповедник Вийеристи. Пешеходная дорожка, ведущая к месту отдыха, пригодна для прохождения на инвалидном кресле прямо до берега, также на стоянке RMK есть сухой туалет. В RMK говорят, что в этих местах произрастает интереснейшая флора с редко встречающимися в Эстонии видами растений. Для тех, кого больше тянет в море, есть прокат водных велосипедов и лодок.
Хийумаа
На острове Хийумаа пляжи есть на любой вкус. Береговая линия более 300 км предполагает широкий выбор места, где можно принять солнечные ванны. Однако самые приятные места для спокойного купания находятся в северной части острова, а западное побережье Кыпуского облюбовали для себя поклонники серфинга. В целом самыми популярными пляжами считаются Кярдла, Луйдья, Тырванина, Лехтма, Мангу, Паллинина, Калесте и Ристна.
На юге мыса Ристна есть пляж, который называют просто – райский (почти 200 км от Таллинна, включая паром).
Бесконечные песчаные просторы позволяют, несмотря на популярность, бродить по пляжу Калесте в абсолютном одиночестве часами. Синоптики утверждают, что в этом солнечном местечке Эстонии обычно мало осадков, что, конечно, является козырем для выбора поездки на выходные.
Важно: не все места для отдыха, описанные в материале, имеют береговую охрану.
Официальных пляжей, которые в этом сезоне открывает G4S, - 19. Это Пирита (Таллинн), Штромка (Таллинн), Пикакари (Таллинн), Какумяэ (Таллинн), пляж озера Харку (Таллинн), пляж Пярну (Пярну), Паралепа (Хаапсалу), Васикахолми (Хаапсалу), пляж Курессааре (Курессааре), Эмайыги (Тарту), пляж канала Анне (Тарту), Пюхаярве (Отепя), пляж озера Паала (Вильянди), пляж озера Вильянди (Вильянди), пляж озера Вереви (Эльва), пляж озера Рийска (Тырва), пляж озера Ванамыйза (Тырва), пляж озера Пайде (Пайде), Запрудное озеро (Пыльва).