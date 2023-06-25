Все на пляж! Где в Эстонии можно поваляться на песочке

Йыгевамаа

Единственный в Йыгеваском уезде публичный пляж со спасательной службой располагается на северном берегу озера Куремаа (почти 150 км от Таллинна).

Здесь есть места для автофургонов и палаток. Фото: PM/SCANPIX BALTICS

Да, это всего 250 метров песчаного пляжа, зато с мостками для купания, прокатом водных велосипедов и лодок, и кафе. Дети особо порадуются водной горке, а взрослые смогут показать все лучшее в себе в игре баскетбол, для которого есть оборудованное место. Несмотря на небольшой размер, зона отдыха включает в себя места для автофургонов и палаток.

Валгамаа

Помимо очевидных официальных пляжей, искупаться в уезде можно на берегу озера Валгъярв в волости Тырва (чуть более 200 км от Таллинна).

Говорят, в озере живут подводные жители. Фото: Valgamaalane

Глубокое и чистое озеро выглядит таинственно, это скорее выбор людей, предпочитающих уединение. Однако небольшие, но приятные песчаные берега могут привлечь много одиноких странников, и это тоже стоит учитывать. К слову, старожилы утверждают, что осторожнее надо быть и с плаванием в озере: по местной легенде, у на дне озера находится «Место бывшей мызы», где живут подводные жители.

Пыльвамаа

Сто километров на восток, и на реке Выханду в Ряпина (около 240 км от Таллинна) раскинулся «пляж с видом на Россию», как называют его местные жители.

Акватория благоволит кайтсёрфингистам. Фото: Arvo Meeks