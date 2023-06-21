Самый высокий показатель за 28 лет: в прошлом году было заключено 7200 браков

Почти половина браков регистрируется в летние месяцы, но самой популярной датой прошлого года было волшебное 22 февраля 2022 года. Количество разводов продолжает снижаться и уже четвертый год остается ниже 3000.

В начале 1990-х годов число браков превышало десять тысяч в год, но с 1994 года в Эстонии не было такого количества браков, как в 2022 году. Однако, в отличие от начала 1990-х годов, когда число разводов также было высоким, данные по 2022 показывают тенденцию к снижению.

В прошлом году между эстонцами было заключено 3597 браков, между людьми других национальностей - 1321 брак.

Среди смешанных браков на первом месте эстонско-русские пары, которых в 2022 году насчитывалось 588. Украинцы вступают в брак с лицами русскими чаще, чем с эстонцами. В 2022 году зарегистрировано 138 украинско-русских браков и 106 украинско-эстонских.

Эстонская статистика браков включает все браки, заключенные постоянными жителями Эстонии, в том числе за границей. Получается, что в 2022 году за границей было зарегистрировано 898 браков, что составляет примерно 12,5 процента от всех браков прошлого года. Среди пар, вступивших в брак за границей, один из партнеров чаще всего иностранец или эстонец, постоянно проживающий за границей. Например, 103 эстонки вышли замуж за мужчин с иностранным гражданством за границей. Из 898 супружеских пар только 45 были парами, в которых оба партнера являлись эстонцами и постоянными жителями Эстонии.