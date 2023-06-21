В прошлом году было заключено 7200 браков, что является самым высоким показателем с 1994 года, отметил Департамент статистики.
Самый высокий показатель за 28 лет: в прошлом году было заключено 7200 браков
Почти половина браков регистрируется в летние месяцы, но самой популярной датой прошлого года было волшебное 22 февраля 2022 года. Количество разводов продолжает снижаться и уже четвертый год остается ниже 3000.
В начале 1990-х годов число браков превышало десять тысяч в год, но с 1994 года в Эстонии не было такого количества браков, как в 2022 году. Однако, в отличие от начала 1990-х годов, когда число разводов также было высоким, данные по 2022 показывают тенденцию к снижению.
В прошлом году между эстонцами было заключено 3597 браков, между людьми других национальностей - 1321 брак.
Среди смешанных браков на первом месте эстонско-русские пары, которых в 2022 году насчитывалось 588. Украинцы вступают в брак с лицами русскими чаще, чем с эстонцами. В 2022 году зарегистрировано 138 украинско-русских браков и 106 украинско-эстонских.
Эстонская статистика браков включает все браки, заключенные постоянными жителями Эстонии, в том числе за границей. Получается, что в 2022 году за границей было зарегистрировано 898 браков, что составляет примерно 12,5 процента от всех браков прошлого года. Среди пар, вступивших в брак за границей, один из партнеров чаще всего иностранец или эстонец, постоянно проживающий за границей. Например, 103 эстонки вышли замуж за мужчин с иностранным гражданством за границей. Из 898 супружеских пар только 45 были парами, в которых оба партнера являлись эстонцами и постоянными жителями Эстонии.
В 2021 году за границей было заключено 672 брака, в 2020 году - 501, в 2019 году - 667.
Средний возраст тех, кто впервые женился в прошлом году, составил 33,9 года для мужчин и 31,6 года для женщин. Для пар, вступающих в брак впервые, средний возраст вступления в брак несколько выше, чем годом ранее: в 2021 году средний возраст вступления в брак составлял 33,4 года для мужчин и 31,3 года для женщин. Для сравнения: в 2012 году мужчина, состоявший в браке, в среднем был в возрасте 30,6 лет а женщина – 28,4. Статистика показывает, что оба пола вступают в первый раз в брак последовательно позже.
В 2022 году 63,6 процента или 4582 всех женатых мужчин и 62,3 процента или 4483 женщины вышли замуж впервые. Аналогичными были эти пропорции и годом ранее - в 2021 году 65 процентов, или 4163 мужчины, и 64 процента, или 4095 женщин. Десятью годами ранее, в 2012 году, доля пар, вступающих в брак впервые, была почти на десять процентных пунктов выше среди обоих полов - доля мужчин составляла 73 процента, или 4306, а доля женщин - 74,5 процента. Кроме того, в 2022 году 12 мужчин и 17 женщин вступили в брак как минимум в пятый раз.