Смертельно опасная жара. Десять советов, как тренироваться, чтобы не умереть

Важно знать. В жару особенно внимательно следите за своим состоянием во время тренировки.

Совет специалиста. Обращайте особое внимание на такие маркеры как мышечные спазмы, тошнота или рвота, слабость, усталость, головная боль, чрезмерное потоотделение, головокружение, спутанность сознания, низкое кровяное давление, проблемы со зрением.

«Будьте аккуратны! Физкультура – это, конечно, про здоровье, но погоня за здоровьем должна быть разумна».

Следите за тем, что едите

Терапевт по питанию Александра Гаген:

Александра Гаген Фото: Из личного архива

Важно знать. При тренировках в жаркую погоду особое внимание нужно уделить жидкости: потея, организм теряет влагу через пот, поэтому очень важно восполнить водный баланс.

«Считается, что в обычной жизни человек должен употреблять 30 мл жидкости на килограмм веса ежедневно, - комментирует специалист. - В жару этот показатель увеличивается до 35 мл на килограмм веса. Но важно помнить, что речь идет не о чистой воде, а о любой жидкости, которая поступает в организм в течение дня, будь то супы, чаи или овощи. Например, «водяными» овощами считаются огурцы, томаты, листья любых салатов и салатные смеси. И, конечно, вода».

При этом водой не считаются сладкие напитки, кофе и энергетики.

Совет от специалиста: Пейте жидкость на опережение, то есть не дожидаясь, пока организм попросит воды, но без фанатизма, потому что во всем должна быть умеренность.