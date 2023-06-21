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Франция поддержит вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

По данным СМИ, Париж так попытается остановить войну
rus.postimees.ee
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Бульбоаке, Молдова, 1 июня 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Бульбоаке, Молдова, 1 июня 2023 года. Фото: LUDOVIC MARIN / AFP

Франция, которая до сих пор не была замечена в лоббировании вступления Украины в НАТО, намерена заявить об этом в ближайшие недели, сообщает 21 января газета Le Monde.

Совет обороны Франции 12 июня в Елисейском дворце рассмотрел инициативу присоединения Украины к НАТО, как вариант, который может стать самостоятельной гарантией безопасности, «поскольку он может обескуражить Россию», приблизить переговоры Москвы и Киева и остановить продолжение войны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на свои анонимные источники.

Издание отмечает, что идея уже на саммите НАТО в Вильнюсе в 11-12 июля выразить поддержку желания Киева вступить в альянс, стала «настоящим изменением», т.к. Париж сближается в оценках с Польшей и странами Балтии.

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», - заявил французским журналистам неназванный иностранный дипломат.

«Всем понятно, что в обозримом будущем этого [вступления Украины в НАТО] не произойдет. В частности, потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить», - заявлял в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на июльском саммите НАТО в Литве Украину не пригласят вступить в НАТО.

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