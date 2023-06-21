Франция поддержит вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Совет обороны Франции 12 июня в Елисейском дворце рассмотрел инициативу присоединения Украины к НАТО, как вариант, который может стать самостоятельной гарантией безопасности, «поскольку он может обескуражить Россию», приблизить переговоры Москвы и Киева и остановить продолжение войны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на свои анонимные источники.

Издание отмечает, что идея уже на саммите НАТО в Вильнюсе в 11-12 июля выразить поддержку желания Киева вступить в альянс, стала «настоящим изменением», т.к. Париж сближается в оценках с Польшей и странами Балтии.

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», - заявил французским журналистам неназванный иностранный дипломат.

«Всем понятно, что в обозримом будущем этого [вступления Украины в НАТО] не произойдет. В частности, потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить», - заявлял в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.