ВАЖНО ⟩ Смотрите, как изменится дорожное движение во время Праздника песни и танца

При передвижении по местам проведения праздника - то есть в районе Певческого поля и стадиона «Калев» - необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки, а также на измененную организацию дорожного движения и парковки. Также во время праздника около 100 регулировщиков дорожного движения в неоновых жилетах будут помогать в обеспечении безопасности движения.

Изменения в организации дорожного движения в районе стадиона Калев по причине проведения Праздника танца

Изменения в организации дорожного движения в период с 26 июня по 2 июля в основном касаются улиц Пюссироху, Херне, Стаадиони, Тоонела, Выйстлусе и Юхкентали, а также организации парковки возле стадиона Калев. В то же время ограничение скорости движения 30 километров в час будет установлено на улицах Юхкентали, Стаадиони, Херне, Выйстлусе и Пюссироху. В связи с передвижением зрителей Праздника танца улица Юхкентали будет временно закрыта 30 июня с 14:00 до 22:30 и 1 июля с 13:00 до 23:30.

Изменения в организации движения в районе Таллиннского Певческого поля по причине проведения Праздника песни

Изменения в организации дорожного движения в период с 26 июня по 2 июля в основном касаются улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Ору, Рейди теэ и Нарвского шоссе, а также условий парковки, на некоторых дорожных участках на этот период будет установлено ограничение скорости 30 километров в час.

Изменения в организации движения, связанные с торжественным шествием