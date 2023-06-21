Житель Эстонии зашел в интернет и лишился более 4000 евро

Rus.Postimees.ee112Житель Эстонии зашел в интернет и лишился более 4000 евроrus.postimees.ee21 июня 2023, 13:14Facebook TwitterComments Тракторы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva TeatajaВо вторник, 20 июня, в полицию обратился житель Эстонии, который стал жертвой мошенников.Как уточнили в Лыунаской префектуре, 52-летний житель Вильяндимаа хотел купить в интернете трактор из Германии.Он перевел 4290 евро на счет в немецком банке, но до сих пор не получил ни трактор, ни деньги.Facebook TwitterComments Ключевые слова интернетполициятракторжитель эстониивильяндимаа Pекомендуем