Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Житель Эстонии зашел в интернет и лишился более 4000 евро

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Тракторы.
Тракторы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Во вторник, 20 июня, в полицию обратился житель Эстонии, который стал жертвой мошенников.

Как уточнили в Лыунаской префектуре, 52-летний житель Вильяндимаа хотел купить в интернете трактор из Германии.

Он перевел 4290 евро на счет в немецком банке, но до сих пор не получил ни трактор, ни деньги.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх