Пьяных несовершеннолетних на улицах Эстонии стало меньше, чем раньше

Количество несовершеннолетних жителей Эстонии, которые попадают в поле зрения полиции, в последние годы сокращалось, но в мае 2023 года печальная цифра оказалась больше, чем год назад. В мае 2022 года полиция была вынуждена иметь дело с 89 нетрезвыми подростками, а в минувшем месяце их было уже 99, сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). Впрочем, в 2021 году последний месяц весны был заметно более пьяным» - 165 несовершеннолетних.

Показатели июня 2023 года пока не выбиваются из цифр прошлого года, когда в первый месяц лета было зафиксировано 126 нетрезвых несовершеннолетних. По состоянию на 20 июня полиция имело дело с 74 пьяными детьми.

Количество нетрезвых несовершеннолетних, которые попали в поле зрения полиции в мае-августе 2021-2023 годов. Данные PPA. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В Департаменте полиции и погранохраны напомнили, что по действующему законодательству предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя, а также за продажу и покупку алкоголя несовершеннолетним.

Если же нетрезвый несовершеннолетний что-то натворил, то чаще всего назначается возместительное наказание, то есть общественно-полезные работы, поскольку цель - не наказание, а изменение линии поведения, уточняют в PPA.