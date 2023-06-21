Bolt внедряет новые технологии, парная езда на самокате станет невозможной

Сегодня в Лондоне на MOVE 2023, крупнейшей выставке транспортных технологий, Bolt представит новый электросамокат Bolt 6, созданный для обеспечения максимально комфортной и безопасной езды.

Инженеры Bolt разработали новый самокат с учетом потребностей городов и клиентов этой услуги.

«Разработка электросамоката собственными подразделениями дает нам полный контроль как над технологическим, так и техническим оснащением, что позволяет нам постоянно обновлять функции безопасности самокатов. Например, Bolt 6 способен выявлять одновременную езду на самокате нескольких людей, занос, резкое торможение и столкновения в режиме реального времени», - пояснил глава отделения транспортных средств компании Bolt Ардо Рейнсалу.

«Парковочная система для новой модели самоката дополнена искусственным интеллектом. Благодаря этому Bolt сможет более точно, чем прежде, контролировать фотографии припаркованных самокатов, что позволит убедиться, что клиент припарковал самокат корректно, а случае необходимости - уведомлять клиента о необходимости перепарковать самокат», - добавил Рейнсалу.

У новой модели будут - в сравнении с предыдущими моделями всех производителей - самая широкая платформа для ног и самый эргономичный руль, что позволит клиенту сохранять во время поездки свое тело в максимально удобном положении. Помещенный под платформу для ног аккумулятор обеспечит наилучшую устойчивость и распределение веса. В целях безопасного преодоления препятствий Bolt 6 оснащен подвеской и увеличенным передним колесом.