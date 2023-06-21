Маргарита Дробязко может лишиться литовского гражданства за участие в шоу Навки

Парламентарии обратились в Министерство внутренних дел с просьбой оценить основания для лишения фигуристки гражданства в соответствии со вступившими в силу в марте поправками к закону. (Поправки позволяют лишать гражданства, приобретенного в порядке исключения, лицо, действия которого представляют угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников, а также лицо, порочащее страну).

Свекровь Маргариты Дробязко, глава Федерации конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене выразила сожаление по поводу данной инициативы. По ее словам, Литва очень быстро забыла о заслугах перед страной фигуристки и ее мужа, партнера по танцам Повиласа Ванагса.

«Их результаты, достигнутые за столько лет, повлияли на то, что сегодня у нас в Литве, в Каунасе, чемпионат Европы по фигурному катанию», — заявила Л. Ванагене.

Речь идет о поправке к Закону о гражданстве, которая была разработана в ответ на возмущение по поводу участия Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в шоу-программе в российском городе Сочи в августе прошлого года. Организатором шоу была Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.